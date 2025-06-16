Обзор Rapoo NK1900. Рабочая клавиатура на каждый день

Клавиатура Rapoo NK1900 относится к доступному ценовому сегменту и использует проводное подключение. Базовый и самый востребованный функционал, защита от воды, низкий уровень шума и быстрый отклик.

Комплектация

Внешний вид

Коробка с традиционным оформлением. Внутри ее зафиксирована и находится в защитном пакете. Комплект включает документацию.Полноразмерное решение с цифровым блоком. Классический дизайн корпуса без декоративных излишеств из пластика черного цвета с практичным матовым покрытием.

Конструкция усилена ребрами жесткости, при сильных надавливаниях по центру не прогибается. При этом она защищена от влаги, пролитая жидкость не приведет к поломке.

Для этого печатная плата идет со специальным покрытием, а также имеются каналы, отводящие эту жидкость из корпуса.

Раскладка традиционная. Левый SHIFT короткий, правый полноразмерный, ENTER двухрядный. Кейкапы из пластика с углублением по центру, символы нанесены краской, устойчивой к стиранию. Работает без подсветки.

По краям корпуса Rapoo NK1900 рамка около 1 сантиметра. Есть небольшая подставка в нижней части. В верхнем правом углу группа индикаторов.

На основании несколько противоскользящих резиновых накладок. Откидные ножки регулируют угол наклона рабочей плоскости. Подключается при помощи кабеля длиной 1.5 метра.

Тесты

Клавиатура универсальна, использует проводной интерфейс. Определяется и работает с различными типами устройств сразу после подключения. Не требуется установка драйвера.

Используются мембранные переключатели. Нажимаются бесшумно, определяется одновременное нажатие 3-4 клавиш. Подходит для быстрой печати и не требует времени на адаптацию.

Итоги

Rapoo NK1900 – рабочая клавиатура на каждый день с проводным подключением, использующая мембранные переключатели.