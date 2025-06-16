Обзор Rapoo NK1900. Рабочая клавиатура на каждый день

Клавиатура Rapoo NK1900 относится к доступному ценовому сегменту и использует проводное подключение. Базовый и самый востребованный функционал, защита от воды, низкий уровень шума и быстрый отклик.

Обзор Rapoo NK1900

Комплектация

Коробка с традиционным оформлением. Внутри ее зафиксирована и находится в защитном пакете. Комплект включает документацию.

Внешний вид

Полноразмерное решение с цифровым блоком. Классический дизайн корпуса без декоративных излишеств из пластика черного цвета с практичным матовым покрытием.

Обзор Rapoo NK1900

Конструкция усилена ребрами жесткости, при сильных надавливаниях по центру не прогибается. При этом она защищена от влаги, пролитая жидкость не приведет к поломке.

Обзор Rapoo NK1900

Для этого печатная плата идет со специальным покрытием, а также имеются каналы, отводящие эту жидкость из корпуса.

Обзор Rapoo NK1900

Раскладка традиционная. Левый SHIFT короткий, правый полноразмерный, ENTER двухрядный. Кейкапы из пластика с углублением по центру, символы нанесены краской, устойчивой к стиранию. Работает без подсветки.

Обзор Rapoo NK1900

По краям корпуса Rapoo NK1900 рамка около 1 сантиметра. Есть небольшая подставка в нижней части. В верхнем правом углу группа индикаторов.

Обзор Rapoo NK1900

На основании несколько противоскользящих резиновых накладок. Откидные ножки регулируют угол наклона рабочей плоскости. Подключается при помощи кабеля длиной 1.5 метра.

Обзор Rapoo NK1900

Тесты

Клавиатура универсальна, использует проводной интерфейс. Определяется и работает с различными типами устройств сразу после подключения. Не требуется установка драйвера.

Обзор Rapoo NK1900

Используются мембранные переключатели. Нажимаются бесшумно, определяется одновременное нажатие 3-4 клавиш. Подходит для быстрой печати и не требует времени на адаптацию.

Обзор Rapoo NK1900

Итоги

Rapoo NK1900 – рабочая клавиатура на каждый день с проводным подключением, использующая мембранные переключатели.
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