Razer представила полупрозрачную периферию для геймеров

Вчера компания Razer официально представила новую серию аксессуаров под названием Phantom Collection, в которую вошли обновлённые версии четырёх устройств. Главная особенность — акцент на фирменной светодиодной подсветке, за которую бренд так хорошо известен. Правда, хотя у Razer уже есть светящиеся беспроводные наушники, они не вошли в эту коллекцию, потому что у новинок есть своя уникальная фишка. Дело в том, что аксессуары из серии Phantom Collection выполнены из полупрозрачного зелёного пластика, который усиливает эффект RGB-подсветки и позволяет заглянуть внутрь устройства. Несмотря на то что функционально все устройства остались прежними, новая отделка немного повлияла на цену некоторых моделей.

Например, клавиатура Razer BlackWidow V4 Phantom Green Edition (в форм-факторе 75%) стоит 200 долларов — столько же, сколько стандартная версия. А вот беспроводная мышь Razer Basilisk V3 Pro 35K, наушники Barracuda X Chroma и коврик Firefly V2 Pro стали дороже на 10 долларов — теперь они стоят 170, 140 и 110 долларов соответственно. И стоит сказать, что эта новинка, скорее всего, будет пользоваться спросом на рынке, потому что прозрачные модели корпусов геймерам очень даже нравятся. С другой стороны, брать на 10 долларов больше за тот же пластик, только прозрачный, кажется слишком уж странным подходом к маркетингу. Особенно с учётом того, что геймерская клавиатура Razer BlackWidow V4 Phantom Green Edition сохранила оригинальную цену.