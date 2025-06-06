Razer представила полупрозрачную периферию для геймеров

Вчера компания Razer официально представила новую серию аксессуаров под названием Phantom Collection, в которую вошли обновлённые версии четырёх устройств. Главная особенность — акцент на фирменной светодиодной подсветке, за которую бренд так хорошо известен. Правда, хотя у Razer уже есть светящиеся беспроводные наушники, они не вошли в эту коллекцию, потому что у новинок есть своя уникальная фишка. Дело в том, что аксессуары из серии Phantom Collection выполнены из полупрозрачного зелёного пластика, который усиливает эффект RGB-подсветки и позволяет заглянуть внутрь устройства. Несмотря на то что функционально все устройства остались прежними, новая отделка немного повлияла на цену некоторых моделей.

Например, клавиатура Razer BlackWidow V4 Phantom Green Edition (в форм-факторе 75%) стоит 200 долларов — столько же, сколько стандартная версия. А вот беспроводная мышь Razer Basilisk V3 Pro 35K, наушники Barracuda X Chroma и коврик Firefly V2 Pro стали дороже на 10 долларов — теперь они стоят 170, 140 и 110 долларов соответственно. И стоит сказать, что эта новинка, скорее всего, будет пользоваться спросом на рынке, потому что прозрачные модели корпусов геймерам очень даже нравятся. С другой стороны, брать на 10 долларов больше за тот же пластик, только прозрачный, кажется слишком уж странным подходом к маркетингу. Особенно с учётом того, что геймерская клавиатура Razer BlackWidow V4 Phantom Green Edition сохранила оригинальную цену.
Беспроводная периферия для офиса. Обзор RAPOO 9900M…
Клавиатура и мышка RAPOO 9900M используют общий адаптер для подключения к системе, а помимо этого поддерж…
Клавиатуру SteelSeries Apex Pro Mini Gen 3 оценили в 220 евр…
Компания SteelSeries пополнила ассортимент премиальных геймерских клавиатур моделью Apex Pro Mini Gen 3, …
Представлена клавиатура ASUS ROG Falcata…
Компания ASUS объявила о выпуске геймерской клавиатуры ROG Falcata, которая выделяется своей конструкцией…
Беспроводная мышка и клавиатура для офиса. Обзор Rapoo 9320M…
Сегодня у нас комплект периферии Rapoo 9320M с беспроводным подключением, включающий симметричную мышку с…
Беспроводная клавиатура и мышка. Обзор Rapoo X1800S…
Комплект из клавиатуры и мышки Rapoo X1800S использует беспроводное соединение с общим адаптером. Безрамо…
Доступная беспроводная клавиатура. Обзор Rapoo E1050…
Беспроводная клавиатура Rapoo E1050 использует для соединения приемник с частотой 2.4 ГГц. Оснащена 104 к…
Беспроводная периферия для работы. Обзор RAPOO 9500M…
Набор беспроводной клавиатуры и мышки RAPOO 9500M поддерживает соединение через адаптер или Bluetooth 4.0…
Беспроводная низкопрофильная игровая клавиатура. Обзор Vaive…
Сегодня у нас в центре внимания беспроводная механическая игровая клавиатура Vaiver Leaf с интересным наб…
Беспроводная клавиатура для дома и офиса. Обзор Оклик K225WБеспроводная клавиатура для дома и офиса. Обзор Оклик K225W
Комплект беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo X260SКомплект беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo X260S
Беспроводная периферия для офиса. Обзор RAPOO 9900MБеспроводная периферия для офиса. Обзор RAPOO 9900M
Низкопрофильная беспроводная клавиатура для Mac и Windows. Обзор Rapoo E9310MНизкопрофильная беспроводная клавиатура для Mac и Windows. Обзор Rapoo E9310M
Беспроводная периферия для работы. Обзор RAPOO 9500MБеспроводная периферия для работы. Обзор RAPOO 9500M
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor