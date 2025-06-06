Razer представила полупрозрачную периферию для геймеров

Например, клавиатура Razer BlackWidow V4 Phantom Green Edition (в форм-факторе 75%) стоит 200 долларов — столько же, сколько стандартная версия. А вот беспроводная мышь Razer Basilisk V3 Pro 35K, наушники Barracuda X Chroma и коврик Firefly V2 Pro стали дороже на 10 долларов — теперь они стоят 170, 140 и 110 долларов соответственно. И стоит сказать, что эта новинка, скорее всего, будет пользоваться спросом на рынке, потому что прозрачные модели корпусов геймерам очень даже нравятся. С другой стороны, брать на 10 долларов больше за тот же пластик, только прозрачный, кажется слишком уж странным подходом к маркетингу. Особенно с учётом того, что геймерская клавиатура Razer BlackWidow V4 Phantom Green Edition сохранила оригинальную цену.