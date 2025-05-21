Представлена клавиатура ASUS ROG Falcata

Клавиатура также характеризуется уменьшенным на 25% количеством кнопок, многослойной системой демпфирования, фирменными магнитными переключателями ROG HFX V2 с эффектом Холла, точностью срабатывания 0,01 мм., возможностью подключения через Bluetooth, посредством кабеля USB-С или фирменным беспроводным способом ROG SpeedNova 8K с частотой опроса 8000 Гц, возможностью одновременного подключения пяти устройств, RGB-подсветкой, киберспортивным режимом Zone Mode и облачной платформой Gear Link. ROG Falcata станет доступна для покупки в июле, но цена пока не раскрывается.