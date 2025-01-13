Доступная и компактная механическая клавиатура. Обзор Rapoo V500Pro-87

Тестируемая сегодня механическая клавиатура Rapoo V500Pro-87 выполнена в компактном форм-факторе, включающем 87 клавиш. Из особенностей выделяют эргономичную конструкцию, подсветку с режимами и регулируемой яркостью, переключатели с ресурсом в 60 миллионов кликов.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, ключ для извлечения кейкапов.

Внешний вид

Основа корпуса выполнена из пластика с матовым покрытием, достаточно жесткий. Верхняя часть из цельного листа металла, который тут как повышает надежность конструкции, так и добавляет веса.

При своих компактных габаритах весит 805 граммов. Как итог на столе стоит устойчиво, при сильном надавливании в центре не прогибается.

На основании откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. По периметру прорезиненные накладки, предотвращающие скольжение по поверхности стола.

Также на основании можно обратить внимание на два дренажных отверстия, используемых для отвода случайно пролитой жидкости. Тут влагозащищенная конструкция. Злоупотреблять этим не стоит.

Дизайн скелетон с размещенными над основной плоскостью переключателями. Рамок по периметру нет. На борту 87 клавиш без цифрового блока.

Кейкапы из PBT-пластика с применением двойного литья. Латинские и кириллические литеры у Rapoo V500Pro-87 хорошо читаются.

Есть подсветка и она видна как на символах, так и пространстве между клавишами. Цвета заданы для каждой линии, изменить можно будет яркость и режим работы. Здесь шесть различных эффектов, переключаются они нажатием комбинаций клавиш.

Тесты

Итоги

Ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. С зажатой FN можно управлять воспроизведением, громкостью, а также заблокировать WIN.В Rapoo V500Pro-87 установлены Blue Switches с ресурсом в 60 миллионов кликов. Распознается до 12 одновременно нажатых клавиш без погрешности. У них хороший тактильный отклик и плавный ход. Скорость срабатывания высокая, клавиатура подходит для самых динамичных игр.Такие переключатели лучше подходят для игры, чем для быстрой печати. Хотя со временем можно привыкнуть к особенности хода такого типа переключателей и использовать в том числе для работы.При этом для работы она не требует установки драйвера, но и программным обеспечением для среды Windows не сопровождается.Rapoo V500Pro-87 – доступная механическая клавиатура с надежными переключателями и базовой функциональностью. Металлическая рама, защита от брызг воды, два угла наклона, подсветка.