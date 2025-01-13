Доступная и компактная механическая клавиатура. Обзор Rapoo V500Pro-87

Тестируемая сегодня механическая клавиатура Rapoo V500Pro-87 выполнена в компактном форм-факторе, включающем 87 клавиш. Из особенностей выделяют эргономичную конструкцию, подсветку с режимами и регулируемой яркостью, переключатели с ресурсом в 60 миллионов кликов.

Rapoo V500Pro-87

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, ключ для извлечения кейкапов.

Rapoo V500Pro-87

Внешний вид

Основа корпуса выполнена из пластика с матовым покрытием, достаточно жесткий. Верхняя часть из цельного листа металла, который тут как повышает надежность конструкции, так и добавляет веса.

Rapoo V500Pro-87

При своих компактных габаритах весит 805 граммов. Как итог на столе стоит устойчиво, при сильном надавливании в центре не прогибается.

Rapoo V500Pro-87

На основании откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. По периметру прорезиненные накладки, предотвращающие скольжение по поверхности стола.

Rapoo V500Pro-87

Также на основании можно обратить внимание на два дренажных отверстия, используемых для отвода случайно пролитой жидкости. Тут влагозащищенная конструкция. Злоупотреблять этим не стоит.

Rapoo V500Pro-87

Дизайн скелетон с размещенными над основной плоскостью переключателями. Рамок по периметру нет. На борту 87 клавиш без цифрового блока.

Rapoo V500Pro-87

Кейкапы из PBT-пластика с применением двойного литья. Латинские и кириллические литеры у Rapoo V500Pro-87 хорошо читаются.

Rapoo V500Pro-87

Есть подсветка и она видна как на символах, так и пространстве между клавишами. Цвета заданы для каждой линии, изменить можно будет яркость и режим работы. Здесь шесть различных эффектов, переключаются они нажатием комбинаций клавиш.

Rapoo V500Pro-87

Ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. С зажатой FN можно управлять воспроизведением, громкостью, а также заблокировать WIN.

Тесты

В Rapoo V500Pro-87 установлены Blue Switches с ресурсом в 60 миллионов кликов. Распознается до 12 одновременно нажатых клавиш без погрешности. У них хороший тактильный отклик и плавный ход. Скорость срабатывания высокая, клавиатура подходит для самых динамичных игр.

Такие переключатели лучше подходят для игры, чем для быстрой печати. Хотя со временем можно привыкнуть к особенности хода такого типа переключателей и использовать в том числе для работы.

При этом для работы она не требует установки драйвера, но и программным обеспечением для среды Windows не сопровождается.

Итоги

Rapoo V500Pro-87 – доступная механическая клавиатура с надежными переключателями и базовой функциональностью. Металлическая рама, защита от брызг воды, два угла наклона, подсветка.
Беспроводная клавиатура для дома и офиса. Обзор Оклик K225W…
Недорогая беспроводная клавиатура Оклик K225W оснащена 113 мембранными переключателями, включая мультимед…
Доступный беспроводной набор мышки и клавиатуры. Обзор Rapoo…
Рассмотрим набор беспроводной клавиатуры и мышки Rapoo 8000M, поддерживающая два варианта беспроводное со…
Набор беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo X1800Pro…
Героем сегодняшнего обзора будет беспроводной набор Rapoo X1800Pro, включающий клавиатуру и мышку. Точный…
Низкопрофильная беспроводная клавиатура для Mac и Windows. О…
Беспроводная клавиатура Rapoo E9310M поддерживает два варианта соединения и быстрое переключение между ус…
Incase представила удобную клавиатуру в стиле Microsoft…
Сегодня компания Incase, которая взяла на себя производство аксессуаров компании Microsoft, представила н…
Тонкая беспроводная клавиатура с ножничными переключателями.…
Ножничный механизм в клавиатурах хорошо себя зарекомендовал в решениях, которые ориентированы на типовые …
Astrohaus выпустила уникальную клавиатуру для писателей…
Компания Astrohaus, о которой на самом деле многие никогда не слышали, на выставке CES 2025 представила к…
Механическая клавиатура с пиксельным оформлением. Обзор A4Te…
Механическая клавиатура A4Tech Bloody S98 Pixels Red от основной версии отличает уникальная схема оформле…
Беспроводная клавиатура для дома и офиса. Обзор Оклик K225WБеспроводная клавиатура для дома и офиса. Обзор Оклик K225W
Выбор беспроводной клавиатуры до 1000 рублей. Обзор SVEN KB-C2300WВыбор беспроводной клавиатуры до 1000 рублей. Обзор SVEN KB-C2300W
Игровая мембранная клавиатура. Обзор SVEN KB-G8200Игровая мембранная клавиатура. Обзор SVEN KB-G8200
Набор беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo X1800ProНабор беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo X1800Pro
Механическая клавиатура с пиксельным оформлением. Обзор A4Tech Bloody S98 Pixels RedМеханическая клавиатура с пиксельным оформлением. Обзор A4Tech Bloody S98 Pixels Red
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor