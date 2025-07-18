Keychron B6 Pro обзор беспроводной клавиатуры с ножничными переключателями для Mac и Win

Изучаемая клавиатура Keychron B6 Pro выполнена в ультратонком корпусе, использует надежные ножничные переключатели, поддерживает проводное и два варианта беспроводного соединения. Отмечается поддержка ZMK с возможностью одновременного подключения планшета, ПК, ноутбука и телефона. Представлена в пяти вариантах цветового исполнения.

Keychron B6 Pro обзор беспроводной клавиатуры

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает USB-кабель, передатчик, переходник, руководство пользователя и гарантийный талон.

Keychron B6 Pro комплектация

На рабочую сторону клавиатуры установлен защитный силиконовая накладка, предотвращающая попадание пыли и загрязнение. В дальнейшем его также можно будет использовать.

Keychron B6 Pro комплектация

Внешний вид

Выполнена клавиатура из ABS пластика. Компактный и тонкий корпус с толщиной от 5 мм до 14 мм, при этом весит она 623 грамма, обеспечивая устойчивое размещение на поверхности рабочего стола.

Keychron B6 Pro внешний вид

Здесь набор клавиш с цифровым блоком. Локализована под русскоязычных пользователей, раскладка традиционная ANSI. Латинские и кириллические символы хорошо читаются. Сам способ нанесения надежен, со временем стираться не будут.

Keychron B6 Pro внешний вид

Над цифровым блоком четыре дополнительные клавиши. На Mac: запускают Spotlight, Misson Control и виртуальный рабочий стол, на Win: калькулятор и виртуальный рабочий стол. Также F1-F12 выполняют дополнительное действие, соответствующая команда нанесена в виде иконки на саму клавишу.

Keychron B6 Pro внешний вид

Зажатие FN и кнопок 1, 2, 3 переключает между тремя каналами подключения по Bluetooth, цифра 4 переводит на работу с передатчиком 2.4 ГГц. Переход между режимами работы проходит быстро. Колпачки низкопрофильные. В центральной части небольшое углубление под палец. В Keychron B6 Pro используются ножничные переключатели.

Keychron B6 Pro внешний вид

На основании нанесены резиновые уплотнители, предотвращающие смещение по поверхности стола и гасящие вибрацию при наборе текста. В центральной части нанесена наклейка с технической информацией. Аккумулятор у клавиатуры встроенный. Его зарядка идет через разъем USB-C, также он может использоваться для проводного режима работы. В комплекте предусмотрели адаптер, позволяющий сократить расстояние между клавиатурой и передатчиком.

Keychron B6 Pro внешний вид

Рядом с разъемом два переключателя. Один сменяет режим работы между MAC и WIN, второй отвечает за режимы подключения.

Софт

Клавиатура поддерживает управление через ZMK, запускаемый через браузер, обеспечивая широкую совместимость и возможность запуска на разных системах. В настройках можно выбрать язык раскладки в несколько слоев, экспортировать и импортировать настройки.

Keychron B6 Pro настройка

Выбор выполняемых действий для любой из доступных кнопок – базовый, медиа, макрос, пользовательская настройка.

Keychron B6 Pro настройка

Редактор макросов с изменением времени задержек между действиями. Повтор.

Keychron B6 Pro настройка

Предустановка ассистента на операционную систему Windows и актуализация версии прошивки.

Keychron B6 Pro настройка

Тестирование клавиш. И возможность связаться с техподдержкой.

Тесты

Keychron B6 Pro может использоваться с разными операционными системами и типами устройств, включая носимые. Мы тестировали с настольным ПК на Windows, MacBook, планшетом iPad и смартфоном на Android. Также с ней возможен сценарий когда одна клавиатура на одном рабочем пространстве с несколькими устройствами, переключаясь между ними.

Keychron B6 Pro тесты

Раскладка ANSI привычна и не требует времени на привыкание. Клавиатура отлично подходит под быструю печать и типовую работу. Нажимаются клавиши бесшумно. Для нажатия не требуется большой силы.

Keychron B6 Pro тесты

Встроенный аккумулятор у нее обеспечивает до 8 месяцев автономной работы в зависимости от режима работы.

Итоги

Keychron B6 Pro – рабочая клавиатура для Mac, моноблока, мини ПК, ноутбука или планшета. Тихие и надежные ножничные переключателя, ANSI-формат, ультратонкий корпус, два варианта беспроводного соединения, настройка через облако. Не устроить может отсутствие регулировки угла наклона.
Обзор Rapoo NK1900. Рабочая клавиатура на каждый день…
Клавиатура Rapoo NK1900 относится к доступному ценовому сегменту и использует проводное подключение. Базо…
Беспроводная периферия для офиса. Обзор RAPOO 9900M…
Клавиатура и мышка RAPOO 9900M используют общий адаптер для подключения к системе, а помимо этого поддерж…
Представлена клавиатура ASUS ROG Falcata…
Компания ASUS объявила о выпуске геймерской клавиатуры ROG Falcata, которая выделяется своей конструкцией…
Razer представила полупрозрачную периферию для геймеров…
Вчера компания Razer официально представила новую серию аксессуаров под названием Phantom Collection, в к…
Беспроводная периферия для работы. Обзор RAPOO 9500MБеспроводная периферия для работы. Обзор RAPOO 9500M
Обзор Rapoo NK1900. Рабочая клавиатура на каждый деньОбзор Rapoo NK1900. Рабочая клавиатура на каждый день
Недорогая проводная периферия для дома и офиса. Обзор Rapoo X130PROНедорогая проводная периферия для дома и офиса. Обзор Rapoo X130PRO
Доступный беспроводной набор мышки и клавиатуры. Обзор Rapoo 8000MДоступный беспроводной набор мышки и клавиатуры. Обзор Rapoo 8000M
Набор беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo X1800ProНабор беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo X1800Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor