Keychron B6 Pro обзор беспроводной клавиатуры с ножничными переключателями для Mac и Win

На рабочую сторону клавиатуры установлен защитный силиконовая накладка, предотвращающая попадание пыли и загрязнение. В дальнейшем его также можно будет использовать.
Здесь набор клавиш с цифровым блоком. Локализована под русскоязычных пользователей, раскладка традиционная ANSI. Латинские и кириллические символы хорошо читаются. Сам способ нанесения надежен, со временем стираться не будут.
Над цифровым блоком четыре дополнительные клавиши. На Mac: запускают Spotlight, Misson Control и виртуальный рабочий стол, на Win: калькулятор и виртуальный рабочий стол. Также F1-F12 выполняют дополнительное действие, соответствующая команда нанесена в виде иконки на саму клавишу.
Зажатие FN и кнопок 1, 2, 3 переключает между тремя каналами подключения по Bluetooth, цифра 4 переводит на работу с передатчиком 2.4 ГГц. Переход между режимами работы проходит быстро. Колпачки низкопрофильные. В центральной части небольшое углубление под палец. В Keychron B6 Pro используются ножничные переключатели.
На основании нанесены резиновые уплотнители, предотвращающие смещение по поверхности стола и гасящие вибрацию при наборе текста. В центральной части нанесена наклейка с технической информацией. Аккумулятор у клавиатуры встроенный. Его зарядка идет через разъем USB-C, также он может использоваться для проводного режима работы. В комплекте предусмотрели адаптер, позволяющий сократить расстояние между клавиатурой и передатчиком.
Рядом с разъемом два переключателя. Один сменяет режим работы между MAC и WIN, второй отвечает за режимы подключения.
Выбор выполняемых действий для любой из доступных кнопок – базовый, медиа, макрос, пользовательская настройка.
Редактор макросов с изменением времени задержек между действиями. Повтор.
Предустановка ассистента на операционную систему Windows и актуализация версии прошивки.
Тестирование клавиш. И возможность связаться с техподдержкой.
Раскладка ANSI привычна и не требует времени на привыкание. Клавиатура отлично подходит под быструю печать и типовую работу. Нажимаются клавиши бесшумно. Для нажатия не требуется большой силы.
Встроенный аккумулятор у нее обеспечивает до 8 месяцев автономной работы в зависимости от режима работы.