Keychron B6 Pro обзор беспроводной клавиатуры с ножничными переключателями для Mac и Win

Изучаемая клавиатура Keychron B6 Pro выполнена в ультратонком корпусе, использует надежные ножничные переключатели, поддерживает проводное и два варианта беспроводного соединения. Отмечается поддержка ZMK с возможностью одновременного подключения планшета, ПК, ноутбука и телефона. Представлена в пяти вариантах цветового исполнения.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает USB-кабель, передатчик, переходник, руководство пользователя и гарантийный талон.

На рабочую сторону клавиатуры установлен защитный силиконовая накладка, предотвращающая попадание пыли и загрязнение. В дальнейшем его также можно будет использовать.

Внешний вид

Выполнена клавиатура из ABS пластика. Компактный и тонкий корпус с толщиной от 5 мм до 14 мм, при этом весит она 623 грамма, обеспечивая устойчивое размещение на поверхности рабочего стола.

Здесь набор клавиш с цифровым блоком. Локализована под русскоязычных пользователей, раскладка традиционная ANSI. Латинские и кириллические символы хорошо читаются. Сам способ нанесения надежен, со временем стираться не будут.

Над цифровым блоком четыре дополнительные клавиши. На Mac: запускают Spotlight, Misson Control и виртуальный рабочий стол, на Win: калькулятор и виртуальный рабочий стол. Также F1-F12 выполняют дополнительное действие, соответствующая команда нанесена в виде иконки на саму клавишу.

Зажатие FN и кнопок 1, 2, 3 переключает между тремя каналами подключения по Bluetooth, цифра 4 переводит на работу с передатчиком 2.4 ГГц. Переход между режимами работы проходит быстро. Колпачки низкопрофильные. В центральной части небольшое углубление под палец. В Keychron B6 Pro используются ножничные переключатели.

На основании нанесены резиновые уплотнители, предотвращающие смещение по поверхности стола и гасящие вибрацию при наборе текста. В центральной части нанесена наклейка с технической информацией. Аккумулятор у клавиатуры встроенный. Его зарядка идет через разъем USB-C, также он может использоваться для проводного режима работы. В комплекте предусмотрели адаптер, позволяющий сократить расстояние между клавиатурой и передатчиком.

Софт

Рядом с разъемом два переключателя. Один сменяет режим работы между MAC и WIN, второй отвечает за режимы подключения.Клавиатура поддерживает управление через ZMK, запускаемый через браузер, обеспечивая широкую совместимость и возможность запуска на разных системах. В настройках можно выбрать язык раскладки в несколько слоев, экспортировать и импортировать настройки.

Выбор выполняемых действий для любой из доступных кнопок – базовый, медиа, макрос, пользовательская настройка.

Редактор макросов с изменением времени задержек между действиями. Повтор.

Предустановка ассистента на операционную систему Windows и актуализация версии прошивки.

Тесты

Тестирование клавиш. И возможность связаться с техподдержкой.Keychron B6 Pro может использоваться с разными операционными системами и типами устройств, включая носимые. Мы тестировали с настольным ПК на Windows, MacBook, планшетом iPad и смартфоном на Android. Также с ней возможен сценарий когда одна клавиатура на одном рабочем пространстве с несколькими устройствами, переключаясь между ними.

Раскладка ANSI привычна и не требует времени на привыкание. Клавиатура отлично подходит под быструю печать и типовую работу. Нажимаются клавиши бесшумно. Для нажатия не требуется большой силы.

Итоги

Встроенный аккумулятор у нее обеспечивает до 8 месяцев автономной работы в зависимости от режима работы.Keychron B6 Pro – рабочая клавиатура для Mac, моноблока, мини ПК, ноутбука или планшета. Тихие и надежные ножничные переключателя, ANSI-формат, ультратонкий корпус, два варианта беспроводного соединения, настройка через облако. Не устроить может отсутствие регулировки угла наклона.