Беспроводная периферия для офиса. Обзор RAPOO 9900M

В нижней части есть компактная подставка под запястья. В углу ее нанесен логотип бренда. Сверху полоска из глянцевого пластика.
Тут 104 клавиши, основной набор и цифровой блок. Компоновка традиционная, не потребует времени на адаптацию. Колпачки низкопрофильные, символы нанесены краской.
Латиница и кириллица читается одинаково хорошо. Нажимаются бесшумно. Они ножничного типа.
На внутренней стороне валик из пластика, который обеспечивает оптимальный угол наклона рабочей плоскости. Есть резиновые накладки, предотвращающие скольжение.
Тут у RAPOO 9900M переключатель режимов подключения с тремя положениями для Bluetooth и одним под 2.4 ГГц, индикатор соединения, а также кнопка синхронизации. Под крышкой отсек для двух АА-батареек, отвечающих за питание клавиатуры, тут же можно хранить передатчик.
Мышка в эргономичном корпусе под правую руку, по форме напоминает MX Master. Выпуклая спинка, зауженная левая сторона. Внешние поверхности матовые.
Слева текстурное покрытие для лучшего сцепления. В этой части находится дополнительное колесико прокрутки для горизонтальной прокрутки.
Кнопки ВПЕРЕД и НАЗАД перемещены выше, находятся на они вдоль грани левой кнопки. Нажатие на них указательным пальцем не потребует ослабевания хвата.
Колесико прокрутки с прорезиненной накладкой, упрощающей скольжение. Вращается с ощутимыми тактильными отсечками. За ней две кнопки, отвечающие за изменение чувствительности сенсора. Светодиодный индикатор активности.
В отличие от клавиатуры у мышки на передней стороне разъем microUSB, используемый для зарядки встроенного литий-ионного аккумулятора.
На основании по периметру ножки скольжения. Нанесена наклейка с техническими данными, окошко сенсора. Тумблер питания.
В мышке установлен лазерный сенсор с максимальным уровнем чувствительности до 3200 DPI. С помощью кнопок можно переключать чувствительность между четырьмя уровнями, минимальный 600 DPI. Работал точно, не дрожит и не срывает.