Беспроводная периферия для офиса. Обзор RAPOO 9900M

Клавиатура и мышка RAPOO 9900M используют общий адаптер для подключения к системе, а помимо этого поддерживает Bluetooth соединение к нескольким устройствам. Поддерживает разные операционные системы и типы устройств. Сверхтонкая клавиатура с тихими переключателями, эргономичная мышка с точным лазерным сенсором.

Обзор RAPOO 9900M

Комплектация

Коробка из плотного картона с информацией по характеристикам, а также отметкой об официальной локализации под русскоязычных пользователей. Комплект включает пару батареек, кабель, руководство.

Обзор RAPOO 9900M

Внешний вид

Клавиатура выполнена в ультратонком корпусе из алюминиевого сплава. Толщина в основной части не превышает 4 миллиметров.

Обзор RAPOO 9900M

В нижней части есть компактная подставка под запястья. В углу ее нанесен логотип бренда. Сверху полоска из глянцевого пластика.

Обзор RAPOO 9900M

Тут 104 клавиши, основной набор и цифровой блок. Компоновка традиционная, не потребует времени на адаптацию. Колпачки низкопрофильные, символы нанесены краской.

Обзор RAPOO 9900M

Латиница и кириллица читается одинаково хорошо. Нажимаются бесшумно. Они ножничного типа.

Обзор RAPOO 9900M

На внутренней стороне валик из пластика, который обеспечивает оптимальный угол наклона рабочей плоскости. Есть резиновые накладки, предотвращающие скольжение.

Обзор RAPOO 9900M

Тут у RAPOO 9900M переключатель режимов подключения с тремя положениями для Bluetooth и одним под 2.4 ГГц, индикатор соединения, а также кнопка синхронизации. Под крышкой отсек для двух АА-батареек, отвечающих за питание клавиатуры, тут же можно хранить передатчик.

Обзор RAPOO 9900M

Мышка в эргономичном корпусе под правую руку, по форме напоминает MX Master. Выпуклая спинка, зауженная левая сторона. Внешние поверхности матовые.

Обзор RAPOO 9900M

Слева текстурное покрытие для лучшего сцепления. В этой части находится дополнительное колесико прокрутки для горизонтальной прокрутки.

Обзор RAPOO 9900M

Кнопки ВПЕРЕД и НАЗАД перемещены выше, находятся на они вдоль грани левой кнопки. Нажатие на них указательным пальцем не потребует ослабевания хвата.

Обзор RAPOO 9900M

Колесико прокрутки с прорезиненной накладкой, упрощающей скольжение. Вращается с ощутимыми тактильными отсечками. За ней две кнопки, отвечающие за изменение чувствительности сенсора. Светодиодный индикатор активности.

Обзор RAPOO 9900M

В отличие от клавиатуры у мышки на передней стороне разъем microUSB, используемый для зарядки встроенного литий-ионного аккумулятора.

Обзор RAPOO 9900M

На основании по периметру ножки скольжения. Нанесена наклейка с техническими данными, окошко сенсора. Тумблер питания.

Тесты

Парное соединение клавиатуры и мышки RAPOO 9900M проходит через комплектный передатчик. Быстрый и стабильный способ подключения, не требующий предварительных настроек и необходимости установки программного обеспечения.

Проверялась работа с Windows, MacOS и умным телевизором. Вместо адаптера можно использовать Bluetooth и так можно соединить до трех разных систем, и в последующем быстро переключаться между ними.

Обзор RAPOO 9900M

В мышке установлен лазерный сенсор с максимальным уровнем чувствительности до 3200 DPI. С помощью кнопок можно переключать чувствительность между четырьмя уровнями, минимальный 600 DPI. Работал точно, не дрожит и не срывает.

Клавиатура хорошо подходит для быстрой печати и типовой работы. Как и у мышки эргономичная форма, не создающая повышенную нагрузку на руки.

Итоги

RAPOO 9900M – беспроводной набор периферии для в офисе. Удобная форма, длительное время автономной работы, бесшумность.
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