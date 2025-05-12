Беспроводная периферия для офиса. Обзор RAPOO 9900M

Клавиатура и мышка RAPOO 9900M используют общий адаптер для подключения к системе, а помимо этого поддерживает Bluetooth соединение к нескольким устройствам. Поддерживает разные операционные системы и типы устройств. Сверхтонкая клавиатура с тихими переключателями, эргономичная мышка с точным лазерным сенсором.

Комплектация

Коробка из плотного картона с информацией по характеристикам, а также отметкой об официальной локализации под русскоязычных пользователей. Комплект включает пару батареек, кабель, руководство.

Внешний вид

Клавиатура выполнена в ультратонком корпусе из алюминиевого сплава. Толщина в основной части не превышает 4 миллиметров.

В нижней части есть компактная подставка под запястья. В углу ее нанесен логотип бренда. Сверху полоска из глянцевого пластика.

Тут 104 клавиши, основной набор и цифровой блок. Компоновка традиционная, не потребует времени на адаптацию. Колпачки низкопрофильные, символы нанесены краской.

Латиница и кириллица читается одинаково хорошо. Нажимаются бесшумно. Они ножничного типа.

На внутренней стороне валик из пластика, который обеспечивает оптимальный угол наклона рабочей плоскости. Есть резиновые накладки, предотвращающие скольжение.

Тут у RAPOO 9900M переключатель режимов подключения с тремя положениями для Bluetooth и одним под 2.4 ГГц, индикатор соединения, а также кнопка синхронизации. Под крышкой отсек для двух АА-батареек, отвечающих за питание клавиатуры, тут же можно хранить передатчик.

Мышка в эргономичном корпусе под правую руку, по форме напоминает MX Master. Выпуклая спинка, зауженная левая сторона. Внешние поверхности матовые.

Слева текстурное покрытие для лучшего сцепления. В этой части находится дополнительное колесико прокрутки для горизонтальной прокрутки.

Кнопки ВПЕРЕД и НАЗАД перемещены выше, находятся на они вдоль грани левой кнопки. Нажатие на них указательным пальцем не потребует ослабевания хвата.

Колесико прокрутки с прорезиненной накладкой, упрощающей скольжение. Вращается с ощутимыми тактильными отсечками. За ней две кнопки, отвечающие за изменение чувствительности сенсора. Светодиодный индикатор активности.

В отличие от клавиатуры у мышки на передней стороне разъем microUSB, используемый для зарядки встроенного литий-ионного аккумулятора.

Тесты

На основании по периметру ножки скольжения. Нанесена наклейка с техническими данными, окошко сенсора. Тумблер питания.Парное соединение клавиатуры и мышки RAPOO 9900M проходит через комплектный передатчик. Быстрый и стабильный способ подключения, не требующий предварительных настроек и необходимости установки программного обеспечения.Проверялась работа с Windows, MacOS и умным телевизором. Вместо адаптера можно использовать Bluetooth и так можно соединить до трех разных систем, и в последующем быстро переключаться между ними.

Итоги

В мышке установлен лазерный сенсор с максимальным уровнем чувствительности до 3200 DPI. С помощью кнопок можно переключать чувствительность между четырьмя уровнями, минимальный 600 DPI. Работал точно, не дрожит и не срывает.Клавиатура хорошо подходит для быстрой печати и типовой работы. Как и у мышки эргономичная форма, не создающая повышенную нагрузку на руки.RAPOO 9900M – беспроводной набор периферии для в офисе. Удобная форма, длительное время автономной работы, бесшумность.