Обзор Rapoo NK2600. Проводная клавиатура для учебных заведений и офисов

У нас в центре внимания типовая клавиатура Rapoo NK2600 с мембранными переключателями в эргономичном корпусе из пластика, снижающего нагрузка на запястья и кисти при длительной эксплуатации. Отмечается долговечность и высокая надежность. Невысокая стоимость.

Обзор Rapoo NK2600

Комплектация

Коробка из плотного картона с данными по характеристикам и изображением. В комплект входит только клавиатура.

Обзор Rapoo NK2600

Внешний вид

Корпус из пластика черного цвета с шероховатой текстурой. Практично, не пачкается, выглядит всегда аккуратно. Подойдет для эксплуатации в офисе или учебных кабинетах.

Обзор Rapoo NK2600

Нижняя часть с выступом, представляющим собой зону под запястья. Руки располагаются удобно, при этом габариты корпуса остаются разумными.

Обзор Rapoo NK2600

Здесь ANSI раскладка с цифровым блоком. Традиционная раскладка, полноразмерные SHIFT и двухрядный ENTER.

Обзор Rapoo NK2600

Блок F1-F12 при зажатии функциональной кнопки выполняет дополнительное действие. Это управление воспроизведением мультимедиа. В правом углу три светодиодных индикатора, отображающие активные режимы работы.

Обзор Rapoo NK2600

Rapoo NK2600 не использует подсветку. На кейкапы латинские и кириллические файлы нанесены белой краской. Символы хорошо читаемы.

Обзор Rapoo NK2600

На основании усиливающие ребра жесткости. Две откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости.

Обзор Rapoo NK2600

Место выхода кабеля смещено относительно центра. Длина 1.5 метра, без дополнительной оплетки.

Тесты

Клавиатура поддерживает разные операционные системы, может эксплуатироваться с Linux, Windows и Mac. Определяется сразу после подключения, не требует установки драйвера. В ней установлены типовые мембранные переключатели. Нажатие бесшумное, подходит для быстрой печати.

Обзор Rapoo NK2600

Итоги

Rapoo NK2600 – недорогая проводная клавиатура с мембранными переключателями на каждый день для офиса и учебных заведений. Без излишеств, но простая и долговечная.
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