Обзор Rapoo NK2600. Проводная клавиатура для учебных заведений и офисов

У нас в центре внимания типовая клавиатура Rapoo NK2600 с мембранными переключателями в эргономичном корпусе из пластика, снижающего нагрузка на запястья и кисти при длительной эксплуатации. Отмечается долговечность и высокая надежность. Невысокая стоимость.

Комплектация

Коробка из плотного картона с данными по характеристикам и изображением. В комплект входит только клавиатура.

Внешний вид

Корпус из пластика черного цвета с шероховатой текстурой. Практично, не пачкается, выглядит всегда аккуратно. Подойдет для эксплуатации в офисе или учебных кабинетах.

Нижняя часть с выступом, представляющим собой зону под запястья. Руки располагаются удобно, при этом габариты корпуса остаются разумными.

Здесь ANSI раскладка с цифровым блоком. Традиционная раскладка, полноразмерные SHIFT и двухрядный ENTER.

Блок F1-F12 при зажатии функциональной кнопки выполняет дополнительное действие. Это управление воспроизведением мультимедиа. В правом углу три светодиодных индикатора, отображающие активные режимы работы.

Rapoo NK2600 не использует подсветку. На кейкапы латинские и кириллические файлы нанесены белой краской. Символы хорошо читаемы.

На основании усиливающие ребра жесткости. Две откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости.

Тесты

Место выхода кабеля смещено относительно центра. Длина 1.5 метра, без дополнительной оплетки.Клавиатура поддерживает разные операционные системы, может эксплуатироваться с Linux, Windows и Mac. Определяется сразу после подключения, не требует установки драйвера. В ней установлены типовые мембранные переключатели. Нажатие бесшумное, подходит для быстрой печати.

Итоги

Rapoo NK2600 – недорогая проводная клавиатура с мембранными переключателями на каждый день для офиса и учебных заведений. Без излишеств, но простая и долговечная.