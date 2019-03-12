Где купить чехол для нового ZTE Blade V10? Ищите на KMT5

Согласитесь, недорогие смартфоны существенно продвинулись вперед и с каждым годом все больше удивляют своим функционалом и возможностями и очередная новинка от компании ZTE прямое тому доказательство. Недавно нам стало известно о том, что стала известна дата выхода и цена нового ZTE Blade V10. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Буквально недавно компания ZTE рассказала, когда выйдет и сколько будет стоить новый бюджетник Blade V10. Кстати, если вы ищете для своего смартфона стильный и недорогой чехол, то обязательно посетите интернет-магазин kmt5.com, где можно купить чехлы оптом практически на любые модели телефонов: Apple, Samsung, HTC, LG и т.д.

IPS-экран в 6.3 дюйма (19:9)

Разрешение экрана – 2280 х 1080 пикселей

Каплевидный вырез

Фронтальная камера – 32 Мп

Основная камера (двойная) – 16 + 5 Мп

Процессор – восьмиядерный Helio P70

ОС Android 9 Pie

Емкость аккумулятора – 3200 мАч

Бесконтактные платежи (NFC-модуль)

Что касается очередной новинки от ZTE, кроме своего нового флагмана Axon 10 Pro 5G, на MWC 2019 был представлен новый смартфон Blade V10, который вошел в полку недорогих устройств. Кроме того, недавно в сеть просочилась информация о начале старта продаж и цене. По полученной информации смартфон должен появиться в Китае совсем скоро, 18 марта. Устройство будет выпущено в расцветке Night Sky Black. Всего будет две модификации, модель на 64 и 128 Гб. Что касается оперативной памяти, в первой будет использоваться 4 Гб, а во второй 6 Гб. За базовую версию смартфона покупателям придется выложить 178 американских долларов. Топовая же версия, как нам кажется, не сильно ушла вперед по своей цене и обойдется в 223 доллара. Данная новинка, по обещаниям разработчиков, должна появиться и в Европе, однако цена и дата все еще не известна. Известно лишь то, что мы не увидим топовую модель со 128 Гб встроенной и 6 Гб оперативной памятью. Далее предлагаем ознакомиться с характеристиками модели:Согласитесь, перед нами отличный смартфон, который полностью оправдывает свою стоимость. Кроме того, благодаря фронтальной камере, смартфон придется по душе тем, кто не может представить свою жизнь без селфи и качественных фотографий. Кроме того, благодаря мощной начинке устройство позволяет играть в свои любимые игры. Неплохой аккумулятор, мощностью в 3200 мАч, позволяет проработать смартфону в течение всего рабочего дня. Нам лишь остается ждать и надеяться на то, что цена в Европе не увеличится.