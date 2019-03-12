Где купить чехол для нового ZTE Blade V10? Ищите на KMT5

2019-03-12, Автор - Айдар Габдулхаков; [128]
Согласитесь, недорогие смартфоны существенно продвинулись вперед и с каждым годом все больше удивляют своим функционалом и возможностями и очередная новинка от компании ZTE прямое тому доказательство. Недавно нам стало известно о том, что стала известна дата выхода и цена нового ZTE Blade V10. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Буквально недавно компания ZTE рассказала, когда выйдет и сколько будет стоить новый бюджетник Blade V10. Кстати, если вы ищете для своего смартфона стильный и недорогой чехол, то обязательно посетите интернет-магазин kmt5.com, где можно купить чехлы оптом практически на любые модели телефонов: Apple, Samsung, HTC, LG и т.д.

Что касается очередной новинки от ZTE, кроме своего нового флагмана Axon 10 Pro 5G, на MWC 2019 был представлен новый смартфон Blade V10, который вошел в полку недорогих устройств. Кроме того, недавно в сеть просочилась информация о начале старта продаж и цене. По полученной информации смартфон должен появиться в Китае совсем скоро, 18 марта. Устройство будет выпущено в расцветке Night Sky Black. Всего будет две модификации, модель на 64 и 128 Гб. Что касается оперативной памяти, в первой будет использоваться 4 Гб, а во второй 6 Гб. За базовую версию смартфона покупателям придется выложить 178 американских долларов. Топовая же версия, как нам кажется, не сильно ушла вперед по своей цене и обойдется в 223 доллара. Данная новинка, по обещаниям разработчиков, должна появиться и в Европе, однако цена и дата все еще не известна. Известно лишь то, что мы не увидим топовую модель со 128 Гб встроенной и 6 Гб оперативной памятью. Далее предлагаем ознакомиться с характеристиками модели:
  • IPS-экран в 6.3 дюйма (19:9)
  • Разрешение экрана – 2280 х 1080 пикселей
  • Каплевидный вырез
  • Фронтальная камера – 32 Мп
  • Основная камера (двойная) – 16 + 5 Мп
  • Процессор – восьмиядерный Helio P70
  • ОС Android 9 Pie
  • Емкость аккумулятора – 3200 мАч
  • Бесконтактные платежи (NFC-модуль)
Согласитесь, перед нами отличный смартфон, который полностью оправдывает свою стоимость. Кроме того, благодаря фронтальной камере, смартфон придется по душе тем, кто не может представить свою жизнь без селфи и качественных фотографий. Кроме того, благодаря мощной начинке устройство позволяет играть в свои любимые игры. Неплохой аккумулятор, мощностью в 3200 мАч, позволяет проработать смартфону в течение всего рабочего дня. Нам лишь остается ждать и надеяться на то, что цена в Европе не увеличится.

Комментарии:
Philips 326M6VJRMB выглядит шикарно...
Philips 326M6VJRMB выглядит шикарноОфициально представлен монитор Philips 326M6VJRMB, который выглядит очень красиво и может похвастаться са...
Фотографии смартфона Reno...
Фотографии смартфона RenoНекоторое время назад компания OPPO заявила о том, что собирается запустить в свет свой новый бренд смарт...
Cooler Master показала MasterLiquid Pro ...
Cooler Master показала MasterLiquid Pro В последнее время пользователи стали активно покупать разное компьютерное железо за большие деньги, чтобы...
Нужен оберег? – Красная нить на запястье...
Нужен оберег? – Красная нить на запястьеСогласитесь, современные технологии развиваются невероятными темпами и буквально каждый день на свет появ...
Новая линейка телевизоров Super6 от комп...
Новая линейка телевизоров Super6 от компКомпания Samsung объявила о выпуске новой линейки смарт-телевизоров Super6. ...
Смартфон Honor 10i засветился на живых ф...
Смартфон Honor 10i засветился на живых фНе так давно в сети появилась информация о том, что смартфон Honor 10i окажется переименованным Honor 10 ...
Беспроводные наушники Skullcandy Push...
Беспроводные наушники Skullcandy PushКомпания Skullcandy представила свою первую пару беспроводных наушников Push. ...
Универсальная защитная крышка для объект...
Универсальная защитная крышка для объектЗащитите свой объектив с помощью прочной крышки объектива PolarPro Defender. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшет
Обзор Intego VX-685MR. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS модулемОбзор Intego VX-685MR. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS модулем
Обзор Marshall Kilburn II. Портативная колонка с Bluetooth 5.0 и aptXОбзор Marshall Kilburn II. Портативная колонка с Bluetooth 5.0 и aptX
Обзор Defender Chimera GK-280DL. Недорогая игровая клавиатураОбзор Defender Chimera GK-280DL. Недорогая игровая клавиатура
Обзор Digma S-36. Бумбокс с емкой батарейкойОбзор Digma S-36. Бумбокс с емкой батарейкой
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший в...
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший вМы привыкли к тому, что зеркальные фотоаппараты являются громоздкими, но лучшими в своем деле. Теперь при...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сы...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сыХорошие мобильные игры выходят очень редко, так как разработчикам намного проще создать простенькую игру ...
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300...
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300Недавно официально представили наушники Panasonic RP-HD300B, которые работают по беспроводному протоколу ...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный по...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный поДовольно часто в последнее время пользователи стали играть в проекты, которые требуют развития ради разви...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20К сожалению, на текущий момент очень много производителей смартфонов стали выпускать свои устройства за д...
Предварительный обзор Mixcder E9. Наушни...
Предварительный обзор Mixcder E9. НаушниВ последнее время все больше производителей стали отправлять в продажу более-менее доступные беспроводные...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. Стил...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. СтилВ последнее время большинство производителей смартфонов поняли, что покупателя банально нечем удивлять. С...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно неста...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно нестаThe Spy Who Shrunk Me понравилась мне своей графикой и сеттингом, а только потом уже я оценил геймплейные...
Предварительный обзор Trust GXT 865 Asta...
Предварительный обзор Trust GXT 865 AstaДля геймеров сейчас выпускают целую россыпь игровой периферии, чтобы можно было не только играть с комфор...
Обзор CCleaner. Чистим телефон...
Обзор CCleaner. Чистим телефонМы постоянно что-то загружаем на свой смартфон, удаляем, переносим файлы и папки, сохраняем кэш из браузе...
Предварительный обзор Lian Li PC-O11 Dyn...
Предварительный обзор Lian Li PC-O11 DynБольшинство современных корпусов выделяются на фоне конкурентов количеством вентиляторов, какими-то неста...
Обзор Idle Supermarket. Создаем свой суп...
Обзор Idle Supermarket. Создаем свой супДовольно редко мобильные игры такого жанра могут приносить удовольствие, ведь зачастую разработчики прост...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor