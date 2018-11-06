GearBest и мешки с подарками

В честь 11.11 в сети проводят массу разнообразных акций и конкурсов, которые нацелены на то, чтобы порадовать потенциальных покупателей скидками. Правда, некоторые из них сильно выделяются. Например, мы сегодня наткнулись на очень интересную акцию, в ходе которой вы покупаете секретный мешок. Внутри находится какой-то приз, никто не знает точно какой именно до самого момента приобретения. Но, стоит отметить, что приз всегда дороже той суммы, которую вы платите. То есть, вы отдали 5 долларов за мешок с подарком, а получили предмет за 15 долларов. Круто? Думаю, что да. Да и призы там попадаются весьма полезные, они вас точно не разочаруют. Обязательно советую попробовать — в самых дорогих мешках можно найти очень крутые подарки вроде дорогой электроники или полезных гаджетов.