Геймер запустил Fortnite на iPad за пределами ЕС

Стоит напомнить, что популярная королевская битва Fortnite какое-то время назад была удалена со всех платформ компании Apple из-за юридического конфликта между двумя компаниями. Тогда Epic Games заявила о желании получать платежи в обход платёжной системы компании Apple, так как в этом случае ей не придётся платить 30% налога, а это, безусловно, огромные деньги. Однако новые меры, введённые в рамках ЕС, позволили компании Epic Games всё же вернуть королевскую битву геймерам на iOS и iPadOS, пусть и в ограниченном формате. Дело в том, что на самом деле запустить игру смогут только те пользователи, которые находятся в странах Европейского союза, тогда как все остальные, теоретически, не смогут это реализовать. Правда, как оказалось, это всё же возможно — один энтузиаст смог запустить игру на своём iPad, находясь за пределами Европейского союза.

Стоит сразу отметить, что официально если вы живёте в США, Канаде или в любой другой стране, не входящей в состав ЕС, загрузить и установить Fortnite на iOS и iPadOS невозможно. Но геймеру под ником Saunders Tech удалось запустить Fortnite вне указанного региона, хотя на это у него ушло 10 часов упорных попыток. К сожалению, пока что полноценного гайда геймер не записал, потому что хочет повторить эксперимент на втором планшете — только после этого в сеть выйдет свежее видео. Некоторые пользователи предполагают, что Saunders Tech сумел запустить Fortnite, используя VPN, регион ЕС и учётную запись Apple ID, зарегистрированную в ЕС.