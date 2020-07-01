Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 3 представят 22 июля

Сетевые источники поделились постером смартфона ASUS ROG Phone 3, который подтверждает презентацию устройства 22 июля 2020 года. По предварительным данным, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 5800 мАч, быструю зарядку мощностью 30 Вт, новый топовый процессор Snapdragon 865+, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и фронтальную камеру на 13 Мп с возможностью сканирования радужной оболочки глаза.