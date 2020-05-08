Gelid Solutions представила корпус для энтузиастов Battle Station X

Корпус Gelid Solutions Battle Station X обеспечивает поддержку широкого спектра комплектующих. Благодаря боковой и лицевой панели выполненных из закаленного стекла, корпус выглядит потрясающе.

Специальный кожух блока питания скрывает провода и кабели, а также внутренние отсеки для жестких дисков, которых в корпусе 3 штуки и два отсека для SSD накопителей. Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, M-ATX и Mini-ITX.

Корпус предлагает установку 6 вентиляторов (в комплекте вентиляторов нет). Поддержка процессорного кулера высотой до 165 мм, а длина видеокарты до 290 мм. Панель ввода предлагает разъемы USB 3.0 Type-A, два разъема USB 2.0 Type-A, 3,5 мм аудиовыход, кнопка питания и перезагрузки.

Корпус Gelid Solutions Battle Station X доступен по цене 85,99 долларов.