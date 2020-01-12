Gelid представила гибкую светодиодную ленту RGB

FlexLight RGB Gelid демонстрирует светодиодную ленту для корпусов ПК и рабочих мест. Также лента является частью линейки продуктов Gelid Gamer.

FlexLight RGB оснащен 150 светодиодами SMD 5050 и поддерживает 24-битные цвета RGB для более чем 16,7 миллионов цветов в программах статического и динамического освещения. Все цвета и программы можно настроить с помощью прилагаемого контроллера RGB и инфракрасного пульта дистанционного управления. Полоса длиной пять метров содержит двустороннюю клейкую ленту. Он изготовлен из специального полимера, поэтому полоса может быть согнута и свернута в любую форму.

Цена:

Gelid FlexLight RGB доступен по рекомендованной розничной цене 16,99 евро.