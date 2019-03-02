Генеральный директор Huawei раскритиковал дизайн Galaxy Fold

У Huawei и Samsung разные подходы к проектированию складных телефонов. Huawei Mate X складывается наружу,а Galaxy Fold - внутрь. Так какой дизайн лучше? Генеральный директор потребительского бизнеса Huawei, считает, что его дизайн превосходен.

Ричард Ю поделился, что у компании изначально был прототип с дизайном, похожим на Galaxy Fold. В конце концов, компания Huawei решила заменить его. «Я чувствую, что наличие двух экранов, переднего и заднего, делает телефон слишком тяжелым. У нас было несколько решений, но мы отменили их. Складной телефон Huawei на первый взгляд выглядит лучше просто потому, что он тоньше и имеет больший экран». Конструкция Mate X делает панель экрана более уязвимой для царапин, так как она постоянно видна. С другой стороны, экран Galaxy Fold защищен в сложенном состоянии. Galaxy Fold поступит в продажу в конце апреля, а Mate X в июне.