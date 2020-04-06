Genesis Thor 420 для фанатов низкого профиля

В последнее время геймерам достаточно сильно нравятся клавиатуры с низким профилем кейкапов. Это весьма понятно — пользователи хотят получить максимально достойное решение для игр, а клавиатуры с низким профилем предоставляют возможность и играть, и набирать текст с комфортом. Все же за компьютером вы частенько будете не только в игры играть, но и общаться в социальных сетях, заниматься различными рабочими моментами, может даже работать с кодом или документами. И клавиатура Genesis Thor 420 в этом плане выглядит весьма привлекательным решением, так как производитель сделал уровень кейпаков минимальным, благодаря чему игровая клавиатура больше напоминает клавиатуру от ноутбука. Это специфическое решение, конечно же, но оно того стоит.