Genesis представила белый корпус Irid 505 White ARGB

Genesis представила новый корпус Irid 505 White ARGB в белоснежном дизайне и яркой ARGB-подсветкой.

Корпус вместительный для компонентов. Он поддерживает материнские платы ATX, micro-ATX, Mini-ITX форм-фактора, видеокарты длиной до 380 мм, кулер для процессора высотой до 165 мм. Есть 5 отсеков для твердотельных накопителей, а также два отсека для жестких дисков.

Боковая панель выполнена из закаленного стекла для демонстрации компонентов. В корпусе уже предустановлены четыре 120 мм вентилятора ARGB. Новинка оснащена пылевыми фильтрами. Genesis Irid 505 White ARGB поддерживает установку радиаторов СЖО до 280 мм на верхнюю и переднюю панель.

Передняя часть корпуса оборудована двумя портами USB 3.0, двумя портами USB 2.0, а также двумя разъемами HD Audio.

Оценен корпус Genesis Irid 505 White ARGB в 109 евро.