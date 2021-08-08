Genesis представила игровые мыши Krypton 200 и Krypton 220

Представлены игровые мыши Krypton 200 и Krypton 220. Они отличаются легкостью, их вес составляет всего 80 граммов. В свою очередь мыши предлагают хорошую функциональность.

Оснащены мышки программируемыми кнопками, внутренней памятью и RGB-подсветкой. Genesis Krypton 200 имеет оптический датчик с разрешением 6400 точек на дюйм. В ней реализовано шесть программируемых кнопок. Их можно настроить с помощью программного обеспечения, а также можно настроить подсветку.

Игровая мышь Genesis Krypton 220 имеет более агрессивный дизайн. Переключатели в мыши обладают надежностью, их долговечность рассчитана 10 миллионов нажатий. Частота спроса составляет 1000 Гц. Подключение к ПК или ноутбуку осуществляется с помощью USB-кабеля длиной 1,8 м.

Обе модели позиционируются как бюджетные модели. Их стоимость не превышает 15 евро.

Комментарии и отзывы Genesis Krypton 200 и Krypton 220
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