Genesis представила игровой коврик в стиле World of Warships

Компания Genesis представила игровой коврик в стиле популярной игры World of Warships.

Два коврика Carbon 500 WOWS Armada и WOWS Błyskawica доступны в размере M и Maxi. Рабочая поверхность имеет изображение из World of Warships.

Поверхность коврика обеспечивает скорость движения мыши, к тому же она водоотталкивающая и легко чистится.

Качественно прошитые боковые края гарантируют долговечность. Нижняя часть коврика из резины обеспечивает устойчивость на рабочем столе.

Genesis Carbon 500 WOWS Armada и Carbon 500 WOWS Błyskawica предлагаются в двух размерах - M размером 300 x 250 мм и Maxi размером 900 x 450 мм. Цена M размера составляет около 6 долларов, а версия Maxi доступна от 22 долларов.