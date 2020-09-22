Genesis представляет эргономичную игровую мышь Krypton 510

Genesis Krypton 510 - игровая мышь, которая предлагает комфорт, высокую эффективность и долговечность по доступной цене.

Производитель оснастил игровую мышь программным обеспечением, которое позволяет пользователям назначать функции одной из шести кнопок, а также сохранять их последовательности в виде макросов. Настройки можно сохранить во встроенной памяти. В сочетании с оптическим датчиком PixArt PMW 3325 с чувствительностью 400-7200 точек на дюйм игроки получают точное устройство с широкими возможностями настройки.

При весе всего 100 г конструкция включает матовую поверхность и резиновую боковую вставку. Весь комплект укомплектован подсветкой PRISMO RGB. Подсветка также есть на ролике, логотипе производителя и светодиодной ленте, которая опоясывает корпус, освещая боковые стороны мыши. Внутри находятся переключатели Omron с ресурсом 10 миллионов нажатий.

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Согласно спецификации игровая мышь Genesis Krypton 510 может отслеживать движение со скоростью 100 дюймов в секунду и обрабатывать ускорение до 20 G. Заявленная частота опроса составляет 1000 Гц. Устройство подключается к компьютеру с помощью USB-кабеля длиной 2 м.Игровая мышь Genesis Krypton будет доступна в магазинах по цене 23 евро.