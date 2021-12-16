Genesis представляет игровую мышь Krypton 750

Genesis Krypton 750 - игровая мышь, которая впечатляет не только своими параметрами, но также долговечностью и возможностями настройки. Дизайнеры оснастили его системой отягощений, чтобы каждый мог найти правильный баланс. Также у него есть сменные верхние панели - сплошные и прозрачные. Его механические переключатели выдерживают до 50 миллионов нажатий, а кабель в оплетке из паракорда прослужит долгие годы.

Genesis Krypton 750 оснащен оптическим датчиком PixArt PAW3333, который устанавливается на ножках из ПТФЭ. Его DPI можно установить на один из шести шагов в диапазоне от 200 до 8000 точек на дюйм, и текущая настройка отображается на индикаторе DPI. Согласно спецификации, он управляет ускорением до 35 G и отслеживает движения со скоростью до 300 дюймов в секунду. Игроки вводят свои команды с помощью шести программируемых кнопок.

Genesis Krypton 750 оснащена механическими переключателями с ресурсом 500 миллионов нажатий. Кабель длиной 1,8 м имеет оплетку из паракорда. Игровая мышь Krypton 750 может весить от 58 до 76 г. Вес регулируется с помощью 12-весовой системы. Доступ к ним можно получить через съемный корпус.