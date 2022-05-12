Genesis представляет коврики для мыши Carbon 400M и 400XXL

Компания Genesis представила два новых коврика для мыши из серии Carbon.

Genesis Carbon 400M имеет размер 350 x 250 мм и толщину 3 мм. Он обеспечивает плавное скольжением на поверхности. Резиновое основание повышает устойчивость коврика на всех типах поверхностей. Подшитые края делают коврик очень устойчивым к износу.

Carbon 400XXL — большой коврик размером 800 х 300 мм. Как и первая модель, Carbon XXL может похвастаться водостойкой поверхностью, совместимостью с оптическими и лазерными моделями, а также противоскользящим резиновым нижним слоем.

Коврики Genesis Carbon 400M и 400XXL продаются по цене 5,99 евро и 12,99 евро, соответственно.
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