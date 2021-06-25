Genius выпустила USB-колонки SP-Q160

Компания Genius объявила о выпуске компактной акустики мини USB-колонок SP-Q160. Genius SP-Q160 идеально подходят для домашнего пользования, а также для офиса или на отдыхе. Акустика выполнена в стильном дизайне и в ярких цветовых вариантах (железный серый, красный, оранжевый, синий). Благодаря компактным размерам, колонки не занимают много рабочего пространства.

Genius SP-Q160 можно подключить к ПК, ноутбуку, планшету, смартфону, MP3, MP4, CD, TV и другими девайсам с входом 3.5 мм. Для работы колонок SP-Q160 нет необходимости в батарейках или шнуре питания. На задней панели есть регулятор громкости. Эффективная выходная мощность составляет 6 В (3 В х 2).

USB-колонки Genius SP-Q160 уже поступили в продажу.