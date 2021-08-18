Геометрические размеры монитора: все, что вы хотели знать об этом факторе качества техники

Увеличение диагонали компьютерного монитора позволяет производителю подбирать и реализовывать для него перспективные режимы и технологи, повышающие качество изображения. Однако не стоит расстраиваться, если покупка большого устройства недоступна по той или иной причине. Модели средних размеров практически не отличаются по качеству картинки благодаря новейшим технологиям и детальной настройке цветов и объема изображений. Подробности – в консультации интернет-магазина Moon.kz для тех, кто планирует купить монитор по каталогу http://moon.kz/monitory/ с учетом оптимального соотношения размера и стоимости изделия.
Присматривая новый монитор для офисного или домашнего использования, обращайте внимание на следующие особенности моделей с разной диагональю:
В отдельную категорию можно выделить мини-мониторы на 15,6 дюйма. Это так называемые портативные модели, которые подключаются к мобильным гаджетам для просмотра изображения на увеличенном экране. Несмотря на скромные размеры, неизменно радуют владельца качеством картинки.
Классический формат 16:9 сегодня вынужден конкурировать с новым размером 21:9, идеально заточенным для просмотра видео в формате кинотеатра. Стабильно растущую популярность новых неформатных изделий несложно объяснить, если принять во внимание:
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