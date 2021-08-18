Геометрические размеры монитора: все, что вы хотели знать об этом факторе качества техники

Увеличение диагонали компьютерного монитора позволяет производителю подбирать и реализовывать для него перспективные режимы и технологи, повышающие качество изображения. Однако не стоит расстраиваться, если покупка большого устройства недоступна по той или иной причине. Модели средних размеров практически не отличаются по качеству картинки благодаря новейшим технологиям и детальной настройке цветов и объема изображений. Подробности – в консультации интернет-магазина Moon.kz для тех, кто планирует купить монитор по каталогу http://moon.kz/monitory/ с учетом оптимального соотношения размера и стоимости изделия.

Секрет диагонали монитора: соотношение качественных характеристик и параметров моделей

Присматривая новый монитор для офисного или домашнего использования, обращайте внимание на следующие особенности моделей с разной диагональю:

  • Устройства на 19-22 дюйма. Подкупают низкой ценой, но имеют среднее качество изображения. Их можно взять для непродолжительной работы с документацией, но просмотр видео и игры на таких устройствах откровенно неудобны.
  • Мониторы на 24 дюйма. Отличное сочетание приемлемой стоимости, качества картинки и универсальность использования. На таком устройстве можно смотреть фильмы в Full HD, продуктивно работать по несколько часов или наслаждаться игровым сюжетом без необходимости всматриваться в мелкие детали на экране.
  • Устройства на 27 дюймов. Немного переплатив относительно средней стоимости изделий на 24 дюйма, вы получите разрешение 2К, отличную детализацию и множество настроек, позволяющих довести картинку на экране до верха совершенства.
  • Диагональ 29 дюймов встречается сравнительно редко и только у ультрашироких моделей «кинематографического» формата.
  • Мониторы на 32 и 34 дюйма рассчитаны на видеоконтент в режиме 4К. Создают уникальный эффект погружения и считаются оптимальными для домашнего кинотеатра.
  • Устройства на 43 и 49 дюймов – модели профессионального назначения для монтажа видео.

В отдельную категорию можно выделить мини-мониторы на 15,6 дюйма. Это так называемые портативные модели, которые подключаются к мобильным гаджетам для просмотра изображения на увеличенном экране. Несмотря на скромные размеры, неизменно радуют владельца качеством картинки.

Соотношение сторон монитора

Классический формат 16:9 сегодня вынужден конкурировать с новым размером 21:9, идеально заточенным для просмотра видео в формате кинотеатра. Стабильно растущую популярность новых неформатных изделий несложно объяснить, если принять во внимание:

  • Удобство работы с широкими изображениями.
  • Создание эффекта присутствия при просмотре видео.
  • Оптимальное сочетание цены и технических характеристик монитора.

Где купить монитор в Казахстане по адекватной цене

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