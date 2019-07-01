Getac анонсировала планшет повышенной прочности UX10 с ОС Windows 10 Professional

Компания Getac представила планшет повышенной прочности UX10 с 10,1-дюймовым экраном и ОС Windows 10 Professional. Аппарат рассчитан на использование на открытых пространствах, стройках. Новинка выполнена в соответствии со стандартами MIL-STD 810G и IP65, что означает защиту от влаги, пыли, ударов, вибрации и перепадов температуры. Разрешение устройства составляет 1920 на 1200 точек. Возможно распознавание до десяти одновременных прикосновений. В основе лежит процессор Intel Core i7-8665U. В качестве накопителя применяется твердотельный модуль SSD вместимостью от 256 Гбайт до 1 Тбайт. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, приемник системы GPS, модуль 4G для работы в сотовых сетях, тыльная 8-мегапиксельная камера, порты USB 3.1 Gen 2 Type-A и HDMI. О стоимости планшета пока не сообщается.