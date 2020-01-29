Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip полностью рассекречен

Профильное издание WinFuture поделилось подробными характеристиками и пресс-рендерами гибкого Samsung Galaxy Z Flip, который будет представлен уже 11 февраля.

Итак, аппарат оснастят 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением 2636:1080 пикселей, 1,06-дюймовым дополнительным дисплеем Super AMOLED разрешением 300:116 пикселей, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 12 Мп, врезанной в дисплей фронтальной камерой на 10-Мп камерой, модулями Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 (2,4/5 ГГц) и NFC, портом USB Type-C, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 3300 мАч с беспроводной зарядкой Qi. Размеры смартфона в сложенном состоянии составят 87,4:73,6:15,4–17,3 мм, в разложенном 167,9:73,6:6,9–7,2 мм, а масса – 183 г. Цена Galaxy Z Flip составит около 1500 долларов.