Гибридный хромбук HP Chromebook x2 обойдется в 600 долларов

Компания HP пополнила ассортимент хромбуков первой гибридной моделью Chromebook x2, которая получила отключаемую клавиатуру. Новинку оснастили 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1600 пикселей, процессором Intel Core m3 поколения Kaby Lake, 4-8 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флэш-памяти, акустической системой B&O Play, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, портами USB-C (x2), слотом для карт microSD и комплектным стилусом. Толщина корпуса составляет 15,3 мм при массе 1,4 кг, а с отсоединенной клавиатурой эти параметры уменьшаются до 8,2 мм и 734 граммов соответственно. Цена HP Chromebook x2 составит 600 долларов.