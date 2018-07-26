Гибридный планшет Acer Switch 7 Black Edition оценен в 140 тысяч рублей

Компания Acer объявила о старте российских продаж гибридного планшета Switch 7 Black Edition, главной особенностью которого является бесшумная жидкостная система охлаждения без вентиляторов и с дискретной графикой. Новинку оснастили 13,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2256:1504 пикселей, процессором Intel Core i7 8-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForce MX150, 16 ГБ оперативной памяти, стилусом Wacom EMR, реагирующим на 4096 уровней силы нажатия и угол наклона, полноразмерным портом USB 3.1, USB Type-C с поддержкой ThunderboltTM 3, DisplayPort, поддержкой карт microSD и четырьмя микрофонами.

Планшет заключен в металлический корпус и с клавиатурой весит менее 1,15 кг. Запатентованная подставка Acer AutoStand автоматически складываться и раскладываться. Рекомендованная розничная Acer Switch 7 Black Edition составляет