Гибридный робот-пылесос с док-станцией Anker Eufy RoboVac L35 обеспечивает мощность всасывания до 3200 Па

Компания Anker выпустила гибридный робот-пылесос Eufy RoboVac L35.

Eufy RoboVac L35 оснащен резервуаром для воды объемом 200 мл, который используется для мытья пола. Есть четыре уровня мощности для уборки пылесосом и три уровня потока воды для мытья полов. Модель имеет аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивающим до 2,5 часов работы. Мощность всасывания составляет 3200 Па. Робот-пылесос поддерживает голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa.

Anker Eufy RoboVac L35 оснащен технологией LIDAR для удобной навигации в помещении. Для варианта модели Hybrid+ предусмотрена док-станция с автоматической очисткой. Док-станция обеспечивает очистку пылесборника пылесоса, а также наполняет резервуар для воды.

Стандартная версия Anker Eufy RoboVac L35 продается по цене 399 долларов, а версия Hybrid + продается по цене 549 долларов.