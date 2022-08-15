Гибридный робот-пылесос с док-станцией Anker Eufy RoboVac L35 обеспечивает мощность всасывания до 3200 Па

Компания Anker выпустила гибридный робот-пылесос Eufy RoboVac L35.

Eufy RoboVac L35 оснащен резервуаром для воды объемом 200 мл, который используется для мытья пола. Есть четыре уровня мощности для уборки пылесосом и три уровня потока воды для мытья полов. Модель имеет аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивающим до 2,5 часов работы. Мощность всасывания составляет 3200 Па. Робот-пылесос поддерживает голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa.

Anker Eufy RoboVac L35 оснащен технологией LIDAR для удобной навигации в помещении. Для варианта модели Hybrid+ предусмотрена док-станция с автоматической очисткой. Док-станция обеспечивает очистку пылесборника пылесоса, а также наполняет резервуар для воды.

Стандартная версия Anker Eufy RoboVac L35 продается по цене 399 долларов, а версия Hybrid + продается по цене 549 долларов.
Обзор Genio Handy S15. Ручной беспроводной пылесос…
Часто дома надо что-то убрать «по-быстрому» - крошки, например, или небольшое количество рассыпанного мус…
Обзор Genio Mop 350. Беспроводной полотер…
Сегодня в центре внимания у нас будет беспроводной полотер Genio Mop 350, выполняющий полировку и протирк…
Лучший робот пылесос с влажной уборкой и поддержкой Алисы. Э…
Робот-пылесосы перестали быть экзотикой, сейчас подобрать себе помощника в уборке можно за довольно скром…
Робот-пылесос Xiaomi S10T обеспечивает мощностью всасывания …
Компания Xiaomi запускает во всем мире новый робот-пылесос Xiaomi S10T. …
Обзор STARWIND SRV4565. На что способен робот-пылесос за 900…
Тестируемый сегодня робот-пылесос STARWIND SRV4565 позволяет автоматизировать и упростить сбор сухих загр…
Гибридный робот-пылесос с док-станцией Anker Eufy RoboVac L3…
Компания Anker выпустила гибридный робот-пылесос Eufy RoboVac L35. …
Обзор Polaris PVCR 0735 IQ Home. Робот пылесос с голосовым управлениемОбзор Polaris PVCR 0735 IQ Home. Робот пылесос с голосовым управлением
Обзор Polaris PVCS 7090 HandStickPRO Aqua. Беспроводной пылесос 7-в-1Обзор Polaris PVCS 7090 HandStickPRO Aqua. Беспроводной пылесос 7-в-1
Обзор Starwind SSV9550. Паровой пылесос 3-в-1 Обзор Starwind SSV9550. Паровой пылесос 3-в-1
Обзор Roborock S7 (RU). Робот-пылесосОбзор Roborock S7 (RU). Робот-пылесос
Обзор Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua. Робот-пылесос с голосовым управлениемОбзор Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua. Робот-пылесос с голосовым управлением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor