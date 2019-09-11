Gigabyte Aorus CV27Q тактический игровой монитор

2019-09-11, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Gigabyte Aorus CV27Q; [92]
Gigabyte представила новый игровой монитор Aorus CV27Q Tactical Gaming Monitor. Дисплей имеет множество функций и составляет 27 дюймов по диагонали с кривизной 1500R. Aorus CV27Q оснащен 8-битной панелью VA, частота обновления 165 Гц и время отклика 1 мс (MPRT). Aorus CV27Q имеет разрешение QHD (2560x1440), и Gigabyte утверждает, что дисплей покрывает 95 процентов цветового пространства DCI-P3.

В дисплей встроена технология HDR AMD Radeon FreeSync, но также совместим с NVIDIA G-SYNC. Gigabyte добавляет Black Equalizer 2.0, который делит экран на 1296 областей для управления уровнями черного для геймеров, стремящихся получить преимущество в своих киберспортивных игровых сессиях. Aim Stabilizer помогает уменьшить размытие в играх FPS, а GameAssist предоставляет простую в использовании функцию OSD, которая может вызываться в игре.

Еще одна особенность- это Aorus Dashboard, которая при использовании вместе с материнской платой Aorus может обеспечивать наложение на тактовую частоту процессора, скорости вращения вентиляторов, использование процессора / графического процессора, температуры и другие ключевые показатели во время игры. Другие тонкости включают уменьшение синего света, активное шумоподавление 2.0 и технологию без мерцания.

Aorus CV27Q имеет два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 и два порта USB 3.0 (с поддержкой быстрой зарядки для мобильных устройств). На задней панели устройства имеются светодиодные элементы, которые можно настроить с помощью нескольких программируемых зон и 9 световых эффектов.

Цена

Тактический игровой монитор Aorus CV27Q по цене $ 459,99 будет доступен в конце этого года.

Комментарии и отзывы Gigabyte Aorus CV27Q
Модули памяти Thermaltake TOUGHRAM первы...
Модули памяти Thermaltake TOUGHRAM первыВ этом году Thermaltake выпустила множество модулей памяти, компания добавила еще одну модель памяти TOUG...
Кресло EPIC Mercedes-AMG Petronas Motors...
Кресло EPIC Mercedes-AMG Petronas MotorsNoblechairs объявили о крупном партнерстве с Mercedes-AMG, чтобы запустить кресло серии EPIC Mercedes-AMG...
Обзор маршрутизатора NETGEAR Nighthawk M...
Обзор маршрутизатора NETGEAR Nighthawk MЦена модели 400 фунтов стерлингов, если вам нужно больше возможностей мобильной точки доступа, то это уст...
Дебют Google Pixel 4 назначен на 15 октя...
Дебют Google Pixel 4 назначен на 15 октяОфициальная дата выпуска Google Pixel 4 назначен на 15 октября. ...
Новое обновление для AMD 3-го поколения...
Новое обновление для AMD 3-го поколенияКомпания AMD официально признала проблемы с процессорами Ryzen 3000 серии. Существует проблема влияющая н...
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или Вас...
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или ВасЧем можно заняться, если вы пытаетесь убежать от своего темного прошлого в отдаленным монастыре, но «стар...
Лучшие ноутбуки для учебы. Сезон осени 2...
Лучшие ноутбуки для учебы. Сезон осени 2Стартовал новый учебный год и современное образование сложно представить без ноутбуков. Доступ к библиоте...
"Мини-проявочная" Polaroid Lab проявит ф...
Polaroid Originals представила свой первый принтер Polaroid Lab, позволяющий печатать фотографии, сделанн...


Обзор KingSmith WalkingPad. Лучшая беговая дорожка для дома? Xiaomi WalkingPadОбзор KingSmith WalkingPad. Лучшая беговая дорожка для дома? Xiaomi WalkingPad
Обзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало с парковочной камеройОбзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало с парковочной камерой
Обзор SJCAM SJ9 Strike. Экшн-камера с влагозащитой и стабилизациейОбзор SJCAM SJ9 Strike. Экшн-камера с влагозащитой и стабилизацией
Обзор Corsair Carbide Series 175R RGB TG. Недорогой Mid-Tower под игровую сборкуОбзор Corsair Carbide Series 175R RGB TG. Недорогой Mid-Tower под игровую сборку
Обзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатыванияОбзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатывания
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или Вас...
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или ВасЧем можно заняться, если вы пытаетесь убежать от своего темного прошлого в отдаленным монастыре, но «стар...
Обзор Ion Fury. Классический шутер...
Обзор Ion Fury. Классический шутерДалеко не все современные пользователи помнят, как выглядели шутеры в начале двадцать первого века. Тогда...
Предварительный обзор iPhone 11. Яркий ф...
Предварительный обзор iPhone 11. Яркий фВчера компания Apple провела официальное мероприятие и представила новый смартфон iPhone 11, который оказ...
Вышел фильм по вселенной Gears of War...
Вышел фильм по вселенной Gears of WarНа днях в продажу на консолях Xbox One и ПК c Windows 10 поступила игра Gears 5 – продолжение легендарной...
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQ...
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQКомпания MSI славится своими странными игровыми мониторами, которые, видимо, создают маркетологи, а не ин...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?Нам удалось раздобыть пресс-копию полной версии NBA 2K20 и теперь я могу рассказать вам обо всех деталях,...
4D-мышка ADATA XPG HEADSHOT, XPG GAMMIX ...
4D-мышка ADATA XPG HEADSHOT, XPG GAMMIX На стенде компании ADATA в рамках выставки IFA 2019 представлен целый ряд интересных новинок, среди котор...
Новые SSD и оперативная память GOODRAM н...
Новые SSD и оперативная память GOODRAM нНаше внимание на выставке IFA 2019 привлек стенд компании GOODRAM, оформленный в обновленной стилистике. ...
Предварительный обзор Wacom MobileStudio...
Предварительный обзор Wacom MobileStudioНа рынке планшетных компьютеров достаточно много интересных продуктов, но практически все они создавались...
Обзор WRC 8 FIA World Rally Championship...
Обзор WRC 8 FIA World Rally ChampionshipЯ провёл все выходные в гонке WRC 8 FIA World Rally Championship и могу сказать, что такого количества ад...
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50...
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50Сегодня мы поговорим о новом ноутбуке, который официально представили на выставке IFA 2019. Ноутбук доста...
Предварительный обзор Aorus Liquid Coole...
Предварительный обзор Aorus Liquid CooleЕсли в вашем компьютере уже есть все, о чем толко можно мечтать, то самое время посмотреть в сторону нови...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor