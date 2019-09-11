Gigabyte Aorus CV27Q тактический игровой монитор

Gigabyte представила новый игровой монитор Aorus CV27Q Tactical Gaming Monitor. Дисплей имеет множество функций и составляет 27 дюймов по диагонали с кривизной 1500R. Aorus CV27Q оснащен 8-битной панелью VA, частота обновления 165 Гц и время отклика 1 мс (MPRT). Aorus CV27Q имеет разрешение QHD (2560x1440), и Gigabyte утверждает, что дисплей покрывает 95 процентов цветового пространства DCI-P3.

В дисплей встроена технология HDR AMD Radeon FreeSync, но также совместим с NVIDIA G-SYNC. Gigabyte добавляет Black Equalizer 2.0, который делит экран на 1296 областей для управления уровнями черного для геймеров, стремящихся получить преимущество в своих киберспортивных игровых сессиях. Aim Stabilizer помогает уменьшить размытие в играх FPS, а GameAssist предоставляет простую в использовании функцию OSD, которая может вызываться в игре.

Еще одна особенность- это Aorus Dashboard, которая при использовании вместе с материнской платой Aorus может обеспечивать наложение на тактовую частоту процессора, скорости вращения вентиляторов, использование процессора / графического процессора, температуры и другие ключевые показатели во время игры. Другие тонкости включают уменьшение синего света, активное шумоподавление 2.0 и технологию без мерцания.

Цена

Aorus CV27Q имеет два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 и два порта USB 3.0 (с поддержкой быстрой зарядки для мобильных устройств). На задней панели устройства имеются светодиодные элементы, которые можно настроить с помощью нескольких программируемых зон и 9 световых эффектов.Тактический игровой монитор Aorus CV27Q по цене $ 459,99 будет доступен в конце этого года.