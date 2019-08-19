Gigabyte Aorus FI27Q - тактический игровой монитор с системой активного шумоподавления

2019-08-19, Автор - Anna; Продукт - Gigabyte Aorus FI27Q ; [66]
Gigabyte представила новый игровой монитор с множеством высококачественных функций - Aorus FI27Q. Он оснащен 27-дюймовым безрамочным монитором с плоским экраном и панелью уровня IPS с разрешением QHD (2560 × 1440, 2K). Теперь он поддерживает частоту обновления до 165 Гц, что является небольшим шагом по сравнению с частотой обновления 144 Гц по сравнению с предыдущим.

Быстрое время отклика с частотой обновления 1 мс и 165 Гц устраняет разрывы и размытие экрана, обеспечивая динамические кадры во время игры. Новинка соответствует VESA DisplayHDR 400 с 10-битной обработкой изображений и 95% стандартами DCI-P3. Она также имеет полностью регулируемую подставку, два входа HDMI и один вход DisplayPort, а также два порта USB 3.0.

Производитель называет это «тактическим» монитором, и это во многом благодаря функциям, таким как черный эквалайзер для улучшения видимости в темных областях, стабилизатор прицела для уменьшения размытости, возникающей из-за отдачи вашего пистолета в играх FPS. Кроме того, Aorus Dashboard позволяет отображать информацию об оборудовании, такую ​​как данные DPI и GPU или CPU вашей мыши, прямо на экране. Sidekick OSD позволит управлять OSD с помощью мыши и клавиатуры, довольно удобная функция, которая избавит вас от необходимости возиться с маленьким джойстиком на задней панели монитора.

У монитора Aorus еще есть одна заключительная хитрость. Как и Aorus AD27QD, встроенный в гнездо для микрофона, обеспечивает активное шумоподавление, поэтому ваш микрофон должен улавливать меньше фонового шума и более четко передавать голос.

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