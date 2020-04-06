Gigabyte анонсирует новые ноутбуки Aorus с графикой Nvidia GeForce RTX

Gigabyte в партнерстве с командой G2 Esports выпустила новые игровые ноутбуки Aorus. Ноутбуки оснащен механической клавиатурой с переключателями Omron и системой подсветки Aorus RGB 2.0.

Покупатель может выбрать любой конфиг, так как производитель предлагает множество конфигураций. Все варианты поставляются с выделенным аудиосигналом ESS Sabre HiFi Audio, Killer Ethernet E2600 и Killer Wi-Fi 6 AX1650. На выбор предлагаются видеокарты от NVIDIA GTX 1660 Ti и доходят до GeForce RTX 2080 Super.

Ноутбуки оснащены процессорами Intel Core 10-го поколения. Любой из ноутбуков вы можете заказать уже сегодня.