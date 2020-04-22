Gigabyte готовит платы на чипсете Intel Z490

На просторах интернета появилась информация о новых флагманских материнских платах от компании Gigabyte, которые будут представлены в самом ближайшем будущем. Компания делает серьёзный упор на качестве продукции и на всевозможных бонусах, которые позволят в кратчайшие сроки покорить потенциальных покупателей. И все эти платы выйдут на чипсете Intel Z490, так что производитель явно целится сразу в самый топовый сегмент, чтобы продавать дорогущие материнские платы под столько же дорогущие процессоры от компании Intel. Будем ждать, когда же производитель покажет свои новинки и объявит на них официальную цену. Тогда можно будет говорить более официально и сравнивать с потенциальными конкурентами по рынку. Но новинка крутая.

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