Gigabyte материнская плата Gemini Lake Power

Gigabyte объявила о выпуске материнских плат серии J / N нового поколения на базе Gemini Lake со встроенными новейшими процессорами Intel Pentium Silver / Intel Celeron. Gemini Lake предлагает поддержку hdmi 2.0 и встроенный 10-битный декодер vp9 по сравнению с предшественником.Gigabyte выпускает J4005N D2P, оснащенный Celeron J4005. Это двухъядерный процессор с частотой от 2.0 до 2.7 ГГц с HD 600-gpu на максимальной скорости 700 МГц. Кроме того, имеется слот PCIe 3.0 x16 (возможно, работает со скоростью x4). Порт m.2 и встроенный Wi-Fi.