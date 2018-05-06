Gigabyte может поставить менее 10 миллионов материнских плат в 2018 году

У Gigabyte Technology упали поставки материнских плат до 10 миллионов единиц в 2018 году, чтобы сравнить, еще в 2013 году, поставки составляли 20 миллионов единиц. Вероятно, это связано с дальнейшим сокращением спроса на криптодобывающие материнские платы, согласно отраслевым источникам.Источники сообщили, что мировые поставки материнских плат, по оценкам, сократятся как минимум на 10% в год в 2018 году после публикации ежегодного падения на 15% в 2017 году.