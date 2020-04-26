Gigabyte опубликовала список материнских плат чипсета Z490

Компания Gigabyte позиционирует себя как производитель новейшего оборудования для геймеров. Будущие материнские платы чипсета Z490 не станут исключением. Новая линейка Z490 будет представлена из 14 плат.

Материнские платы будут иметь в арсенале 2 усиленных слота PCIE 4.0 (усиленный PCIe 4.0 x16 или x8+x8. Слот M.2 PCIe 4.0 x4. Платы будут оснащаться переключателем PCIe слота в режим PCI 4.0. Функция PCIE 4.0 Turbo B-Clock.

Линейка плат будет представлена в различных форм-факторах. Эта вся информация на данный момент, надеемся, что Gigabyte в скором времени объявит стоимость модельного ряда, а также дату выхода на рынок.
Комментарии и отзывы Gigabyte Z490
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