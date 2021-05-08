Gigabyte представила игровой 4K-монитор M28U

Gigabyte расширяет ассортимент мониторов представив новую модель - Gigabyte M28U.

Gigabyte M28U - 28-дюймовый игровой монитор с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Панель основана на IPS-матрице. Монитор Gigabyte M28U поддерживает частоту обновления до 144 Гц. Модель имеет широкие углы обзора 178°/178°.

Максимальная яркость монитора составляет 300 кд/2, коэффициент контрастности 1000: 1. Монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR 400.

Gigabyte M28U оснащен переключателем KVM позволяя подключить клавиатуру, мышь или USB-гарнитуру к монитору. На задней панели есть два порта HDMI 2.1, один разъем DisplayPort 1.4 и разъем USB-C. Кроме того, есть USB-концентратор с тремя разъемами USB 3.0.

Стоимость монитора компания не раскрывает.
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