Gigabyte представила игровой монитор M32Q с KVM-переключателем

Gigabyte представила игровой монитор с KVM-переключателем - M32Q. Монитор предлагает 32-дюймовую панель SuperSpeed ​​IPS с временем отклика GTG 1 мс и частотой обновления 165 Гц. Он также имеет сверхширокую цветовую гамму 94% DCI-P3 / 120% sRGB, обеспечивая выдающуюся точность и цветопередачи. Разрешение монитора составляет 2560 x 1440 (QHD). Новая модель поддерживает технологию Adaptive-Sync для плавного игрового процесса.

Благодаря функции KVM, монитор позволяет переключаться между устройствами. Gigabyte M32Q оснащен портом USB Type-C с функцией питания. На задней панели есть два разъема HDMI 2.0, один порт DisplayPort 1.4, разъем для наушников и три порта USB 3.0.

Подставка позволяет регулировать высоту, угол наклона, есть поддержка крепления VESA 100 на 100 мм.

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