Gigabyte представила игровой монитор

Новый монитор Aorus FI27Q предлагает 27 дюймовую панель с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Соотношение сторон составляет 16: 9, а частота обновления экрана 165 Гц. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync. Время отклика составляет 1 мс.

Дисплей построен на IPS матрице с широкими углами обзора 178 градусов. Обеспечивает полный цветовой охват DCI-P3. Модель Aorus FI27Q оснащена RGB подсветкой которая управляется с помощью программного обеспечения RGB Fusion.

Монитор доступен не во всех регионах, а стоимость Aorus FI27Q составляет 600 долларов.