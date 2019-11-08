Gigabyte представила материнскую плату TRX40 AORUS Pro WiFi

TRX40 AORUS Pro WiFi единственная из новых моделей представленных компанией имеет формат ATX. Он представляет модель начального уровня от Gigabyte для третьего поколения AMD TR4, но многое может предложить. 8 слотов DDR4 UDIMM с максимальным объемом до 256 ГБ в четырехканальном режиме.

Четыре слота PCIe 4.0 x16 и один слот PCIe 4.0 x1. Возможность подключения 8 портов SATA 6 Гбит/с и два M.2 накопителя, которые работают со спецификацией PCIe 4.0 с максимум четырьмя линиями. Также имеются Gigabit LAN и WLAN-AX через чип Intel AX200 для сетевого подключения.