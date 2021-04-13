Gigabyte представила обновленные игровые мониторы серии Aorus с поддержкой HDMI 2.1

Gigabyte представила обновленные игровые мониторы серии Aorus с разрешением 4K. Новые мониторы получили поддержку новейшего стандарта HDMI 2.1.

Представленные модели: FI32U (32-дюйма), FV43U (43-дюйма) и FO48U (48-дюймов). Мониторы оснащены OLED-панелью с высокой частотой обновления (до 144 Гц) и временем отклика 0,5 мс. Новые мониторы имеют новейшие технологии для улучшения игрового процесса и картинки.

Модели сертифицированы по стандарту VESA DisplayHDR 1000 обеспечивая реалистичные, яркие цвета и максимальную контрастность. 10-битные панели предлагают сверхширокую цветовую гамму 99% Adobe RGB / 150% sRGB.

Когда мониторы попадут на рынок не сообщается.
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