Gigabyte представила обновленные игровые мониторы серии Aorus с поддержкой HDMI 2.1

Gigabyte представила обновленные игровые мониторы серии Aorus с разрешением 4K. Новые мониторы получили поддержку новейшего стандарта HDMI 2.1.

Представленные модели: FI32U (32-дюйма), FV43U (43-дюйма) и FO48U (48-дюймов). Мониторы оснащены OLED-панелью с высокой частотой обновления (до 144 Гц) и временем отклика 0,5 мс. Новые мониторы имеют новейшие технологии для улучшения игрового процесса и картинки.

Модели сертифицированы по стандарту VESA DisplayHDR 1000 обеспечивая реалистичные, яркие цвета и максимальную контрастность. 10-битные панели предлагают сверхширокую цветовую гамму 99% Adobe RGB / 150% sRGB.

Когда мониторы попадут на рынок не сообщается.