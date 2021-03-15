Gigabyte представила оверклокерскую материнскую плату Z590 AORUS Tachyon

Gigabyte Z590 AORUS Tachyon разработана специально для энтузиастов, которые стремятся к максимальному разгону процессора и памяти.

Z590 AORUS Tachyon использует 12 + 1-фазное цифровое решение VRM с 100 А DrMOS и матрицей танталовых полимерных конденсаторов. На плате только два разъема под модули памяти, благодаря схеме гирляндной трассировки памяти с двумя модулями, плата обеспечивает кратчайшее расстояния между модулями DIMM памяти между ЦП, что гарантирует максимальную тактовую частоту памяти и минимальную задержку.

Функционал материнской платы удивляет, в ней есть полный пакет функций и решений для экстремального разгона.

Встроенный модуль Intel WiFi 6E 802.11ax 2T2R и BT 5 с антенной AORUS, Lan-порт Intel 2.5GbE LAN с cFosSpeed, поддержка разъема SuperSpeed ​​USB 3.2 Gen2x2 TYPE-C и многое другое.

Стоимость материнской платы Gigabyte Z590 AORUS Tachyon на данный момент не сообщается.
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