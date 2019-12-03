Gigabyte представляет флагманский ноутбук Aorus 17

Gigabyte представила высококачественный игровой ноутбук Aorus 17, это первый игровой ноутбук, оснащенный переключателями Omron на механической клавиатуре. Omron специально разработаны для Aorus 17 и обеспечивают долговечность, а также дают лучшие ощущения для пользователей.

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i9-9980HK. Процессор с частотами до 5 ГГц в связке с графикой Nvidia RTXTM 2080, выдаст в любой игре максимальный FPS. Для поддержания стабильной температуры, была использована система охлаждения Windforce Infinity. Она включает в себя паровую камеру в сочетании с пятью тепловыми трубками, двумя вентиляторами и нижней крышкой с большими вентиляционными отверстиями.

Диагональ экрана составляет 17,3 дюйма с частотой обновления 240 Гц. Звуковая подсистема Hi-Fi ЦАП ESS Sabre и сетевая карта Wi-Fi 6 Killer AX 1650. Официальный релиз и цены пока не подтверждены.