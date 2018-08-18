Gigabyte выпускает Mini ITX материнскую плату B450i AORUS PRO WIFI

Компания Gigabyte скоро выпустит материнскую плату B450i AORUS PRO WIFI которая имеет форм фактор mini-ITX.На данной материнской плате установлены 4+2 фазы питания, две фазы, скорее всего, зарезервированы дополнительного питания встроенного видеоядра. Она имеет Wi-Fi 802.11 AC для обеспечения беспроводного доступа к интернету.На нее можно установить один SSD накопительно 2280 m2, который будет закрыт теплоотводящим радиатором, она имеет четыре разъема SATA. Вы также получите два порта USB 3.1 Gen 2 на задней панели, вместе с четырьмя портами USB 3.1 Gen 1.