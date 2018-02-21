Gigabyte выпускает Z370 Aorus Gaming Ultra 2.0

Gigabyte выпустила версию 2.0 своей материнской платы Z370 Aorus Gaming Ultra, новая модель получает улучшенную подачу питания и станет доступна на рынке 24 февраля.Новая серия совместима с Core i7 / i5 / i3 Coffee Lake, и теперь она получила 8-фазный блок питания процессора и имеет ферритовые дроссельные катушки. Кроме того, был добавлен радиатор для M.2 SSD «M.2 Thermal Guard». Другие базовые функции не изменены, светодиодное освещение с «RGB Fusion», позволяющее использовать светодиодные полосы 5 В / 12 В, аудиосхему с «AMP-UP Audio» и отношением сигнал / шум 120 дБ. Имеется Smart Fan 5, который может управлять вращение вентилятора и 6 датчиков температуры, металлический кожух «Ultra Durable Armor» для защиты слота памяти / расширения «Anti-Sulphur», который защищает компоненты от физического воздействия.