Gigabyte выпускает корпус C200 Glass

C200 Glass от Gigabyte отличается стильным дизайном, RGB подсветка интегрировано в переднюю панель из черного закаленного стекла. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла. На передней панели находятся два порта USB 3.0 и аудиоразъем, кнопка питания и кнопка управления RGB.

Блок питания скрыт кожухом с вырезами для прокладки кабелей. В корпусе можно разместить 2,5 и 3,5 дюймовые накопители. Добавлена поддержка для радиаторов длиной 280 мм спереди и 240 мм сверху. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм.

Имеются съемные магнитные пылевые фильтры в верхней части. Корпус оборудован резиновыми противовибрационными ножками. Стоимость Gigabyte C200 составляет 58,49 долларов.