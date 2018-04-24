Gigabyte выпускает материнские платы Aorus H370 и B360

2018-04-24, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Gigabyte H370 AORUS GAMING 3 WIFI; [86]
Gigabyte рада объявить о выпуске новейших материнских плат H370 AORUS GAMING 3 WIFI и B360 AORUS GAMING 3 WIFI. Материнские платы обладают технологией Intel CNViTM WIFI через модуль Intel Wireless-AC 9560 для оптимизации беспроводной связи и аудиокодеком Realtek ALC1220-VB для повышения качества звука.
Благодаря высокотехнологичной технологии Ultra Durable, материнские платы H370 и B360 AORUS GAMING 3 WIFI спроектированы с использованием высококачественного энергетического дизайна и соответствуют требованиям CEC 2019 для наиболее стабильных, долговечных, а также энергоэффективных материнских плат.


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