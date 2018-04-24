Gigabyte выпускает материнские платы Aorus H370 и B360

Gigabyte рада объявить о выпуске новейших материнских плат H370 AORUS GAMING 3 WIFI и B360 AORUS GAMING 3 WIFI. Материнские платы обладают технологией Intel CNViTM WIFI через модуль Intel Wireless-AC 9560 для оптимизации беспроводной связи и аудиокодеком Realtek ALC1220-VB для повышения качества звука.Благодаря высокотехнологичной технологии Ultra Durable, материнские платы H370 и B360 AORUS GAMING 3 WIFI спроектированы с использованием высококачественного энергетического дизайна и соответствуют требованиям CEC 2019 для наиболее стабильных, долговечных, а также энергоэффективных материнских плат.