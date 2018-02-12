Gigabyte выпускает материнскую плату B250 FinTech с 12 слотами PCIe

Gigabyte представляет новую материнскую плату B250-FinTech на базе чипсета Intel B250. Благодаря компонентам GIGABYTE Ultra Durable и встроенной 12 слотам PCIe, эта новая криптовальная плата с плавающей защитой максимизирует эффективность и потенциал добычи для шахтеров.Кабель питания 3-для-1 материнской платы B250-FinTech и тонко настроенный режим интеллектуального управления BIOS - вот некоторые из многих атрибутов, которые делают эту материнскую плату фантастическим выбором как для опытных, так и для потенциальных шахтеров.