Gigabyte выпускает материнскую плату X399 AORUS XTREME

Gigabyte создала страницу на своем сайте с материнской платой Gigabyte X399 AORUS XTREME. Новая материнская плата GIGABYTE X399 AORUS XTREME будет оснащена цифровыми 10 + 3-фазами питания для полной поддержки процессора AMD Ryzen Threadripper 32C / 64T и 250 Вт TDP.Из-за большого количества тепловыделения, плату оснастили невероятно красивым радиатор и массивной задней панелью. X399 AORUS XTREME оснащен тремя M.2 слотами с радиаторами.Дата выхода платы намечена на 9 августа, рыночная предполагаемая цена составляет около 58 000 иен, 449 евро или 399 долларов США.