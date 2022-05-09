Gigabyte выпустил 55-дюймовый игровой монитор на базе Android

Последний игровой продукт Gigabyte, похоже, нацелен на геймеров, играющих на консолях, а не на ПК, так как игровой монитор S55U — довольно странное устройство, когда дело доходит до технических характеристик.

Во-первых, он оснащен 54,6-дюймовой панелью Quantum Dot VA с разрешением 4K, которая, как говорят, обеспечивает типичную яркость 500 кд/м² и пиковую яркость 1500 кд/м², а также коэффициент контрастности 5000:1. Это благодаря светодиодной подсветке на основе массива, хотя Gigabyte использовала только 132 зоны, что является самым низким количеством зон, которое мы видели на сегодняшний день.

Он имеет частоту обновления 120 Гц и среднее время отклика 5 мс, хотя Gigabyte также указывает минимальное время отклика 2 мс. Говорят, что панель обеспечивает 140 процентов цветового пространства sRGB и 96 процентов DCI-P3. Он также поддерживает FreeSync Premium, VRR и ALLM, а это значит, что в играх не должно быть разрывов. Стандарты Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG HDR также являются частью пакета.

Поскольку S55U не является телевизором, у него есть два порта HDMI 2.1, оба из которых способны передавать сигналы со скоростью 48 Гбит/с, а также два порта HDMI 2.0, но в нем отсутствует DisplayPort. Другие возможности подключения состоят из двух портов USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), одного нисходящего и одного восходящего потоков, одного порта USB 2.0, разъема для наушников, разъема Toslink и неуказанного разъема Ethernet. Также есть встроенная поддержка WiFi и Bluetooth, а также пара динамиков мощностью 10 Вт. Несмотря на то, что S55U не является телевизором, S55U работает на неустановленной версии того, что выглядит как Android TV, и, как говорят, поддерживает Chromecast, Google Assistant и, что более важно, Google Play.

Что касается программного обеспечения, то он поддерживает ряд функций игрового монитора Gigabyte, таких как стабилизатор прицеливания, черный эквалайзер, перекрестие и таймеры на экране. Gigabyte также добавила ряд различных предустановок отображения в зависимости от контента, как в SDR, так и в нескольких режимах HDR, хотя Dolby Vision и HDR10+, похоже, не поддерживают какой-либо игровой режим. Прилагаемый пульт дистанционного управления имеет кнопки прямого доступа к Netflix, YouTube, Prime Video и Google Play, а также к Google Assistant. Он также имеет пару настраиваемых кнопок быстрого доступа, а также одну для перекрестия на экране. О ценах ничего не сообщается, но, скорее всего, он будет стоить дороже, чем большинство 55-дюймовых телевизоров, в которых не используется OLED-панель.
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