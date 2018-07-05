Gigabyte выпустила свой первый коврик с RGB подсветкой Gigabyte P7

RGB Fusion

Микроструктурированная поверхность

Нескользящая резиновая основа

Съемный кабель(в оплетке)

Gigabyte выпустила свой первый коврик для мышки, в который встроенная RGB подсветка по его периметру. Коврик для мышки Gigabyte P7 поддерживает RGB Fusion с 16,7 миллионами цветов.Совместимый с RGB Fusion коврик может отображать пользовательские пресеты освещения с помощь фирменного программного обеспечения «AORUS Engine», конечно, вы также можете синхронизировать RGB с другими поддерживаемыми устройствами.Интерфейс подключения USB, в комплект входит прочный 2-м длинный съемный кабель в оплетке, он имеет размеры 350 ×240 × 4,6 ~ 7,2 мм, вес 420 г.