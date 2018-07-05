Gigabyte выпустила свой первый коврик с RGB подсветкой Gigabyte P7

Gigabyte выпустила свой первый коврик для мышки, в который встроенная RGB подсветка по его периметру. Коврик для мышки Gigabyte P7 поддерживает RGB Fusion с 16,7 миллионами цветов.
Совместимый с RGB Fusion коврик может отображать пользовательские пресеты освещения с помощь фирменного программного обеспечения «AORUS Engine», конечно, вы также можете синхронизировать RGB с другими поддерживаемыми устройствами.
Совместимый с RGB Fusion коврик может отображать пользовательские пресеты освещения с помощь фирменного программного обеспечения «AORUS Engine», конечно, вы также можете синхронизировать RGB с другими поддерживаемыми устройствами.
- RGB Fusion
- Микроструктурированная поверхность
- Нескользящая резиновая основа
- Съемный кабель(в оплетке)